Ein Geisterfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag auf der Autobahn zwischen Palma de Mallorca und Andratx für Angst und Schrecken gesorgt. Auf der Höhe der Ausfahrt Magaluf kam es gegen 4:23 Uhr nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" auf der Spur Richtung Palma zu mehreren kritischen Situationen. Einige Fahrzeuge mussten dem sehr schnell fahrenden Geisterfahrer ausweichen, wie durch ein Wunder gab es keine Unfälle.

"Auf einmal näherte sich ein rotes Auto in nur zwei Metern Entfernung", zitierte das Blatt einen Augenzeugen namens José. "Das einzige, was ich machen konnte, war schnell auf die rechte Spur auszuweichen. Ich wurde neu geboren." Als er sich von dem Schreck erholt habe, habe er sofort die Guardia Civil Tráfico verständigt, so José weiter. Auch andere Fahrer riefen bei den Ordnungshütern an.

Polizisten konnten den Mann schlussendlich stoppen und stellten fest, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Es handelte sich um einen Argentinier, er wurde zum Hauptquartier der Guardia Civil in Palma gebracht und lndete in einer der Zellen.

Die Autobahn zwischen Palma und Andratx ist bei Deutschen sehr beliebt. Sie führt an Orten wie Portals Nous, Costa de la Calma und Santa Ponça vorbei, endet auf der Höhe von Peguera und geht als Landstraße bis Port d'Andratx weiter.