Ein neuer gerichtsmedizinischer Bericht hat die systematische Ermordung von fünf Frauen während der frühen Phase der Franco-Diktatur in Spanien nachgewiesen. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Dokument hervorgeht, waren die Opfer vor ihrer Hinrichtung im Januar 1937 schwer misshandelt worden.

Die Untersuchung der auf dem Friedhof Son Coletes (Manacor) exhumierten sterblichen Überreste habe "eindeutige Beweise für politisch motivierte Tötungen" erbracht, sagten die leitende Archäologin Almudena Rubio und der Gerichtsmediziner Fernando Serrulla. Mittels DNA-Analyse hätten man unter den Opfern die bekannte Widerstandskämpferin Aurora Picornell identifizieren können.

Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" dokumentierten die Wissenschaftler im Fall der damals 25-jährigen Picornell grausame Details. Die zum Zeitpunkt ihrer Ermordung schwangere Frau habe nicht nur drei Schusswunden am Kopf aufgewiesen, sondern auch multiple Frakturen an Armen und Beinen. Diese Verletzungen deuteten auf "massive Gewalteinwirkung" vor der eigentlichen Hinrichtung hin, so der Bericht.

Bei den weiteren Opfern handelt es sich vermutlich um die 22-jährige Belarmina González sowie um Catalina Flaquer Pascual (57) und deren Töchter Antonia (28) und María (23). Alle fünf Frauen waren nach dem Militärputsch vom 18. Juli 1936 verhaftet und im Gefängnis Can Sales interniert worden. In der Nacht des 5. Januar 1937 hatten Angehörige der faschistischen Falange-Bewegung die Gefangenen verschleppt, gefoltert und später in Manacor erschossen.

Der nun vorgelegte Bericht ist Teil der Ermittlungen im sogenannten "Fall Le Senne". Er stelle einen wichtigen Schritt in der juristischen und historischen Aufarbeitung der Franco-Diktatur dar, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Die spanische Justiz prüft gegenwärtig, ob sich Gabriel Le Senne, der Präsidenten des Parlaments der Balearen, wegen eines möglichen Hassverbrechens schuldig gemacht hat. Während einer Parlamentssitzung im August 2024 zerriss Le Senne demonstrativ ein Porträt Picornells.

