Auf Mallorca hat sich die Zahl der Motorrad-Diebstähle in den letzten Wochen dramatisch erhöht. Besonders betroffen ist das vornehme Viertel Son Rapinya in der Hauptstadt Palma. Ein jüngster Vorfall sorgt nun für Aufsehen: Zwei mutmaßliche Diebe wurden dabei gefilmt, wie sie mitten in der Nacht Motorräder von einem Parkplatz stahlen – und das mit beängstigender Ruhe und Professionalität.

Motorräder mit Rampe in Transporter verladen Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Montags, als die Diebe in einer weißen Transporter-Fahrzeug nahe der belebten Hauptsrraße von Son Rapinya parkten. Laut Videoaufnahmen, die von einem aufmerksamen Anwohner aufgenommen wurden, öffneten die beiden Unbekannten die Hintertüren des Fahrzeugs, bauten eine Rampe auf und begannen, mehrere Motorräder, vorzugsweise Modelle mit 125 Kubikzentimeter Hubraum, zu verladen. Das Video wurde den Ermittlern der Nationalpolizei von Mallorca übergeben und gilt als entscheidender Beweis, um die Täter zu identifizieren und später vor Gericht zu bringen. Mehrere Anwohner bestätigten, dass sich die Anzahl der Motorrad-Diebstähle in der Gegend in den letzten Wochen drastisch erhöht hat. Polizei fordert zur Mithilfe auf In dem Video sieht man die Diebe mit einer erschreckenden Gelassenheit die Motorräder verladen und anschließend den Tatort verlassen. Die Polizei auf Mallorca fordert nun die Bevölkerung auf, bei der Aufklärung solcher Verbrechen zu helfen. Besonders wichtig sei es, Kennzeichen zu notieren und – wie in diesem Fall – Videoaufnahmen zu machen, die als Beweismittel dienen können. Nach ersten Erkenntnissen landen viele der gestohlenen Motorräder im berüchtigten Viertel Son Banya auf Mallorca, das als Umschlagplatz für gestohlenes Eigentum bekannt ist.