Drogenfahnder der Nationalpolizei haben in Mallorcas Hauptstadt Palma einen 26-jährigen Spanier festgenommen, der in einer besetzten Wohnung im Stadtteil Son Gotleu eine Marihuanaplantage betrieben haben soll. Nach Angaben der Ermittler steht der Fall in Verbindung mit einem polizeibekannten Familienclan, der seit Jahren in der Touristenhochburg Playa de Palma aktiv ist.

Den Erkenntnissen zufolge soll Fernando B., das Oberhaupt des als "Los Bustamantes" bekannten Familienclans, zu Beginn der diesjährigen Sommersaison eine leerstehende Wohnung in Son Gotleu widerrechtlich besetzt haben. Die Familie, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Ermittlerkreise, sei an der Playa de Palma für ihre zweifelhaften Aktivitäten bekannt. Nachdem die Clan-Mitglieder die besetzte Wohnung verlassen hatten, suchte deren Eigentümer am vergangenen Mittwoch die Wohnung auf. Er haben den Zustand der Immobilie überprüfen wollen und etwaige Renovierungsarbeiten anstoßen wollen, sagte der Eigentümer gegenüber dem Lokalblatt. Im Rahmen der Inspektion sei der Inhaber auf eine "professionell aufgezogene Marihuana-Plantage" gestoßen, so "Ultima Hora". Die hinzugezogenen Fahnder hätten vor Ort 51 Cannabispflanzen sowie umfangreiche technische Ausrüstung sichergestellt, darunter 15 Scheinwerfer, mehrere Transformatoren, eine Klimaanlage sowie Belüftungsanlagen. In einem weiteren Raum sei der Aufbau einer zweiten Plantage im Gange gewesen. Zudem sei eine illegale Stromentnahme festgestellt worden. Den Behörden zufolge bestritt der Familienclan gegenüber der Polizei jegliche Verbindung zu der Drogenplantage. Man halte sich in der besagten Wohnung nicht mehr auf habe mit den nachfolgenden Besetzern nichts zu tun. Der festgenommene 26-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen dauern an.