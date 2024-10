Die Stadtreinigung von Palma de Mallorca hat am Dienstag in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei ein illegales Zeltlager an der Ringautobahn Via de Cintura geräumt. Das Camp, das sich in der Nähe der Zufahrt zur Landstraße nach Valldemossa und dem Kinokomplex Ocimax befand, habe über Monate hinweg für Unmut bei den Anwohnern gesorgt, berichtete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Die massive Anhäufung von Müll, offene Feuerstellen und eine steigende Kriminalität hatten die Anwohner zuletzt zum Handeln bewegt. In ihrer Not machten die Menschen im Stadtteil Camp Redó vor wenigen Tagen die örtlichen Medien auf die Situation aufmerksam. Am Dienstagvormittag zeigte eine Meldung in "Ultima Hora" von vergangener Woche offenbar Wirkung. Die Räumung des Zeltlagers wurde von den Anwohnern mit Beifall aufgenommen. Nun bleibt abzuwarten, ob die Maßnahme von langfristigem Erfolg gekrönt ist. Manche Anwohner äußerten die Befürchtung, dass sich die obdachlosen Bewohner des Camps innerhalb weniger Tage erneut in den Grünanlagen neben der Ringautobahn einrichteten.