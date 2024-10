Am vergangenen Sonntagmorgen ist in Llucmajor auf Mallorca eine Leiche in einem verbrannten Auto gefunden worden. Ein großes Polizeiaufgebot wurde am Ort des Geschehens aktiviert, mit der Präsenz der Guardia Civil, der Lokalpolizei und Krankenwagen. Der Vorfall ereignete sich in der Gegend von Puigderrós.

Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen Mann von etwa 45 Jahren handeln. Eine erste Suche anhand des Kennzeichens des Wagens ergab, dass er wahrscheinlich in Calvià wohnt. Gerichtsmediziner und Mitglieder der wissenschaftlichen Einheit sowie der Kriminalpolizei der Guardia Civil stellen jetzt Nachforschungen zum Hergang des Vorfalls an. Es ist anzumerken, dass die Leiche nicht verbrannt ist. Dies weist darauf hin, dass die Person durch das Einatmen von Brandrauch starb. Da alle Autotüren geschlossen waren, kann ein Selbstmord nicht ausgeschlossen werden. Am Sonntag wurde auch das Fest "Fira Llucmajorera" in der bei Deutschen beliebten Gemeinde gefeiert. Es ist eines der traditionsreichsten seiner Art auf Mallorca mit 478-jähriger Geschichte. Unter anderem Bürgermeisterin Xisca Lascolas und die Präsidentin der Balearen-Regierung, Marga Prohens, weihten das Fest ein. Eines der Hauptmerkmale der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung war die Vielfalt der Angebote. Kunst- und Fotoausstellungen auf dem Paseo Jaume III brachten Maler aus verschiedenen Gemeinden zusammen. In den zentralsten Straßen der Stadt waren Stände aufgebaut, die eine breite Palette von Produkten wie Kleidung und Accessoires, Parfümerie und Dekoration anboten.