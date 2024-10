Am Camí de Son Fornari im Feuchtgebiet Albufera auf Mallorca ist an diesem Mittwochmittag ein Waldbrand ausgebrochen, nachdem dort offenbar ein großes Schilfgebiet in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte des balearischen Instituts für Natur (Ibanat) wurden sofort alarmiert und sind seither im Einsatz. Ursprünglich wurde der Brand als Risikostufe 0 eingestuft, doch kurze Zeit später stieg das Risiko auf Stufe1, was eine potenzielle Gefahr für die Anwohner der betroffenen Gegend darstellt.

Im Einsatz befinden sich derzeit vier Luftfahrzeuge, drei Tanklöschfahrzeuge, 26 Brandbekämpfer sowie zwei Techniker des Ibanat. Die Flammen haben eine große Rauchsäule erzeugt, die von verschiedenen Punkten auf der Insel sichtbar ist, was die Alarmbereitschaft der Anwohner erhöht hat. Dieser Vorfall ereignet sich nur eine Woche nach einem anderen Brand im selben Naturpark, bei dem mehrere Anwohner, darunter eine ältere Person, evakuiert werden mussten. Trotz schwieriger Bedingungen durch starke Windböen gelang es den Einsatzkräften, den Brand vor einer Woche erfolgreich zu löschen. Die Polizei und die Feuerwehr an diesem Mittwoch hingegen weiterhin vor Ort, um die Situation zu überwachen und mögliche Gefahren für die Anwohner zu minimieren. Wir halten die Öffentlichkeit über weitere Entwicklungen auf Mallorca auf dem Laufenden.