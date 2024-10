Die spanische Nationalpolizei hat am frühen Samstagmorgen auf Mallorca eine Frau festgenommen, die ihren Ehemann niedergestochen haben soll. Der Tatverdächtigen wird versuchter Mord vorgeworfen. Der Mann wurde schwerverletzt mit Stichwunden im Unterleib ins Krankenhaus gebracht. Das Opfer befand sich außer Lebensgefahr.

Der Vorfall, so bestätigten es nahestehende Quellen der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, ereigneten sich gegen 7 Uhr morgens in Palmas Stadtteil Son Ferriol. Die Bluttat fand im Heim der Familien statt, vor den Augen der Tochter des Paares. Diese schlug Alarm und rief die Polizei herbei. Den Angaben zufolge hatte das Ehepaar einen Streit in dessen Verlauf die Frau mehrfach mit einem Küchenmesser auf den Mann einstach.

Mehrere Polizeiautos sowie ein Krankenwagen rasten zum Tatort. Der Notarzt betreute den Verletzten, der ein halbes Dutzend Stichwunden im Unterleib aufwies. Nachdem der Ehemann stabilisiert worden war, wurde er abtransportiert.

Über die Hintergründe des Streits wurde nichts verlautet. Die 44-jährige Frau wurde in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Son Espases eingeliefert.