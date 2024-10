Die Herbstferien stehen vor der Tür oder haben bereits begonnen. Da zieht es wieder Hunderttausende deutsche Urlauber nach Mallorca. Die wichtigste Frage dabei: Wie wird das Wetter auf der Insel? Hier ein Ausblick auf die kommenden Tage:

Nach warmen und feuchten Tagen bei 24 und 25 Grad droht Mallorca am Wochenende ein veritabler Temperatursturz. Laut dem staatlichen spanischen Wetterdienst Aemet sind am Sonntag nur noch allerhöchstens 19 Grad drin. Das liegt daran, dass der Wind am Samstag bei viel Niederschlag auf Nord drehen und gehörig auffrischen soll.

Bis dahin ist es noch möglich, ohne Jacke nach draußen zu gehen, auch wenn man einen Regenschirm immer dabeihaben sollte. Liegen die Werte jetzt noch nachts bei 16 Grad, so werden es ab Sonntag nur noch elf Grad sein.

Der Montag war auf der Insel noch mollig warm: Spitzenreiter war die Mole "Dic de l'Oest" im Hafen von Palma mit 26 Grad. Auf Rang 2 folgt Calvià mit 25,6 Grad vor Port de Pollença mit 25,2 Grad, Binissalem (25,1 Grad) und dem Flughafen (25 Grad).

Der September war auf Mallorca imAllgemeinen zu kühl gewesen, während der ersten Oktoberhälfte wurden zeitweise über 30 Grad gemessen. Jetzt scheint der Herbst mit Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad endgültig Einzug zu halten.