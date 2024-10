In Capdepera auf Mallorca hat am vergangenen Mittwoch das IB Ballooning Festival begonnen. Bis einschließlich Sonntag, 27. Oktober wird ein großes Programm aufgefahren. In den Himmel steigen 20 internationale und hell erleuchtete Heißluftballons in allen erdenklichen Formen und Farben.

Der Himmel der kleinen Gemeinde hatte sich am 23. Oktober bereits einmal bunt gefärbt, als bei Sonnenuntergang zahlreiche Ballons aufgeblasen wurden und anschließend aufstiegen. Die Globos werden von Piloten aus zwölf verschiedenen Ländern gesteuert. Die Ballons sind nicht alle rund, wie man sie für gewöhnlich kennt. Unter ihnen sind beispielsweise ein Frosch mit Krone, eine Rakete, Gesichter und diverse exotische Designs zu sehen. Donnerstag bis Samstag heben um 8 und 17 Uhr Ballons ab. Am Samstag, 26. Oktober gibt es um 21 Uhr ein Galadinner. Am Sonntag steigen die Feuerkugeln um 8 Uhr zum letzten Mal in die Lüfte. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung eine Reihe von ergänzenden Aktivitäten, wie z. B. einen Fotowettbewerb. Die nach Ansicht der Jury besten Fotos werden mit einem Preis ausgezeichnet. Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier.