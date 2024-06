Vom Aprilscherz zur Realität: Ab sofort schwebt über Mallorca ein Heißluftballon namens "Burgundy Dreams", aus dem man Mallorca aus der Luft erkunden kann – in bis zu 500 Metern Höhe und ganz ohne Flugzeugfenster. Der Ballon trägt die Farben und den Schriftzug der deutschen Fluggesellschaft Eurowings. Doch das allein ist nicht das Besondere, er zeigt auch die Umrisse eines Flugzeugs: vorne ein Cockpit, hinten das Leitwerk und an den Seiten die Tragflächen.

Begonnen hat die Geschichte als Aprilscherz: "Eurowings steigt ins Geschäft mit Heißluftballonfahrten ein", hieß es in einer Pressemitteilung vom 1. April. Die Resonanz auf die Story war jedoch so groß, dass sich Ballon-Piloten im Dutzend bei Eurowings bewarben und zahlreiche Interessierte anfragten, wann es denn nun konkret losgehe mit den Mallorca-Flügen im Heißluftballon. Angesichts dieser Euphorie ließ die Lufthansa-Tochter das ungewöhnliche Flugobjekt kurzerhand produzieren. In einem Betrieb in Barcelona wurde der Ballon in den vergangenen Monaten speziell angefertigt.

Die Collage zeigt die einzelnen Produktionsschritte des Heißluftballons von Eurowings, der ab sofort auf Mallorca abheben wird. Foto: Unternehmen

Keine Linienverbindung nach Düsseldorf

"Als größte Airline von und nach Mallorca gehört es zu unserem Markenkern, Urlaubsspaß zu vermitteln", sagt Eurowings-CEO Jens Bischof. "Da lernt schon mal ein Aprilscherz fliegen – nur dass es statt der angekündigten Linienverbindung von Düsseldorf nach Mallorca eben jetzt Ballonfahrten über die Sonneninsel gibt."

Den Heißluftballon vom Typ M160 betreibt die Firma Mallorca Balloons, die seit 37 Jahren auf der Insel aktiv ist. Gestartet wird im Ballonhafen von Manacor in der Inselmitte. Der Ballon hat ein Fassungsvermögen von mehr als 4500 Kubikmetern und ist acht Stockwerke oder mehr als 22 Meter hoch. In dem Korb unter dem Ballon finden vier bis fünf Reisende Platz. Ricardo Aracil, Chef von Mallorca Balloons, sagt dazu. "Ballonfahren ist der Inbegriff des entspannten Reisens." Eine Standardfahrt mit dem Heißluftballon kostet ab 188 Euro.