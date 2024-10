Wie auch in Deutschland wird in Spanien und auf Mallorca am letzten Oktoberwochenende die Zeit umgestellt. In der Nacht vom Samstag, 26. Oktober, auf den Sonntag, 27. Oktober, wird der Zeiger von 3 Uhr auf zwei Uhr zurückgedreht. Das heißt: Eine Stunde länger schlafen!

Kurios: Eigentlich ist Spanien seiner Zeit voraus. 1940 ließ die Regierung des Diktators Franco die Uhrzeit um eine Stunde vorverlegen, um es den europäischen Nachbarn gleichzutun. Das Amtsblatt betonte sogar, dass die Umstellung nur vorübergehender Natur sei und bald wieder geändert würde. Allerdings ist dies bis heute nicht geschehen. Ähnliche Nachrichten „Der beste Zeitpunkt ist jetzt“: Teilnehmer des Forums E-Mallorca fordern Nachhaltigkeit auch im Tourimus Mehr ähnliche Nachrichten Francos Entscheidung war damals eigentlich schon problematisch, da Spanien was den Lauf der Sonne angeht in einer anderen Zeitzone liegt. Nicht in der Mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ) wie Deutschland, sondern eigentlich in der Westeuropäischen Zeitzone (WEZ), also eine Stunde hinter uns, wie in England oder Portugal. Dadurch wird es im Winter und vor allem in den westlichen Teilen Spaniens extrem spät hell. In Europa wird seit langem diskutiert, ob eine Umstellung von der Mitteleuropäischen Zeit auf Sommerzeit und zurück wirklich notwendig ist. Als Argument für die Zeitumstellung wurden bisher die Stromeinsparungen genannt, da es so im Sommer länger hell sei und man somit erst später den Strom anstellen würde, um das Licht einzuschalten. Allerdings ist wissenschaftlich längst bewiesen, dass durch die Umstellung nahezu keine Energie gespart wird.