Dem Rathaus von Palma liegt die körperliche Gesundheit seiner Bürger am Herzen. Ausdruck dessen sind mehrere öffentliche Kraft-sportparks in der Stadt, Spielplätze für Erwachsene, in der Athleten einer Trend-Sportart frönen können. „Calisthenics” heißt die Sammlung von Zug-, Halte- und Drückübungen mit dem eigenen Körpergewicht an Stangen, Barren oder auf dem Boden. Das Ganze erinnert ans Turnen, obgleich bei Calisthenics die Nähe zum konventionellen Kraftsport erkennbar ist. So sind beispielsweise der Klimmzug, der Dip (Barrenstütz), der Liegestütz sowie die Kniebeuge seine Grundelemente.

Die Stangenparks in Palma finden sich unter anderem neben den städtischen Sporteinrichtungen beim Fußballstadion Son Moix, im Park Son Dameto, am Strand von Ciutat Jardí, im Park Sa Riera und im Park Llevant. Die meisten sind zu den Öffnungszeiten der Grünanlagen zugänglich, zu denen sie gehören. Darüber hinaus gibt es ein Fitnessstudio, das sich komplett auf Calisthenics konzentriert hat: das JAP Center in der Straße L’Alber.

„Der Park ist ruhig und die Stimmung ist gut hier”, sagen Gerald und Daniel über den Naherholungsraum in Son Dameto. Die beiden Jungs trainieren vier Mal pro Woche und kombinieren ihre Workouts mit Ausdauereinheiten. „Wir versuchen, unsere Routine ausgeglichen zu gestalten.” Gerald und Daniel betreiben Calisthenics hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen, „mental sowie physisch”, wie Daniel betont. Ihm gefällt, dass in Son Dameto recht wenig Leute zu den Installationen kämen. Daher haben er und Gerald mehr Muße für ihr Training.

Viel Gewusel herrscht wiederum am Stangenpark im Park Llevant im Osten von Palma an der Straße Manacor: Mehrere Kinder klettern munter an den Sprossen und Gerüsten herum und scheinen eine gute Zeit zu haben. Ángel zieht gleichzeitig konzentriert sein Programm durch. Der junge Mann mit definiertem Oberkörper macht Klimmzüge, das Brett – bei dem er sich an einer Querstange von unten festhält und sein Körper eine horizontale Linie bildet – und einbeinige Kniebeugen. „Mich motiviert, ein gesundes Leben zu führen”, so Ángel, und Fortschritte zu erzielen. „Ich habe bei null angefangen und will mich jeden Tag verbessern.” Seinen Angaben zufolge gibt es den Calisthenics-Bereich im Park Llevant seit einem Jahr. „Ich habe ihn immer voll gesehen, unter anderem mit kleinen Kindern.”

Die springen auch im Park Sa Riera herum, dem größten in Palma. Auf Höhe der Sportplätze gibt es einen Streifen mit öffentlichen Geräten zur körperlichen Ertüchtigung. Dem Calisthenics am nächsten kommt eine Installation zum Barrenstütz und Bauchtraining. Diese benutzen Santiago und Nicolás. Die beiden Jungs machen „jeden Tag ein paar Übungen, um sich besser zu fühlen und mental und physisch fit zu bleiben”. Es sei bemerkt, dass die Parks in Nou Llevant, Son Dameto und beim Stadion Son Moix umfangreicher sind.

In letztgenanntem trainieren Diego, Marta und Antonio. Die drei jungen Erwachsenen erzählen, fünf Mal pro Woche und jeweils bis zu drei Stunden an den Gerüsten zu arbeiten. Diego sieht man die sieben Jahre an, die er schon seine Muskeln mittels Klimmzüge & Co. stählt. Ihn und Marta motiviert insbesondere der kompetitive Faktor der Trend-Sportart. In Santa Ponça und in Felanitx fanden auf Mallorca bisher Wettbewerbe statt. Antonio fing während der Pandemie an.

Das jüngste Beispiel für den Investitionswillen der Stadtverwaltung von Palma in Richtung Calisthenics ist die Eröffnung eines entsprechenden Zirkels beim Schwimmbad Son Roca am Donnerstag vor einer Woche.