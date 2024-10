Ab Sonntagabend, dem 27. Oktober, wird es auf der Vía de Cintura und der Flughafenautobahn zu neuen Verkehrssperrungen kommen. Grund sind vorbereitende Arbeiten für das bevorstehende Asphaltierungsprojekt. Der Inselrat (Consell) gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Abteilung für Infrastruktur die Vorbereitungen für die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Straßenverbindung in Angriff nehmen wird. Diese Maßnahmen sind Teil des umfassenden Plans zur Verbesserung der Zugänge nach Palma und sollen die Verkehrssituation nachhaltig entlasten.

Die Bauarbeiten sind mit einem Budget von 16 Millionen Euro veranschlagt und erfordern vorbereitende Tätigkeiten, die nächtliche Straßensperrungen nach sich ziehen. Die Sperrungen sind für die Nächte von Sonntag bis Mittwoch jeweils von 21 Uhr bis 6 Uhr angesetzt. Während dieser Zeit wird es alternative Routen geben, um den Verkehr so gut wie möglich umzuleiten. Betroffene Fahrer können zudem über die offiziellen Kanäle des Consells Informationen zu den aktuellen Straßensperrungen abrufen.

Konkrete Arbeiten umfassen die Markierung der Baustellen, das Fräsen von Gehwegen sowie die Entfernung von Barrieren. Auf der Vía de Cintura wird im Bereich von Ikea auf einer Strecke von etwa drei Kilometern in Richtung Andratx gearbeitet. Diese Maßnahmen werden auch die Zufahrten zur Autobahn Inca betreffen. In Fahrtrichtung Flughafen bleibt die Straße jedoch für den Verkehr geöffnet, sodass die Erreichbarkeit nicht beeinträchtigt wird.

Die geplanten Maßnahmen beinhalten eine umfassende Erneuerung des Asphalts auf der am stärksten frequentierten Straße Mallorcas über einen Abschnitt von etwa acht Kilometern. Diese Arbeiten sollen die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss erheblich verbessern. Auch der Unterführungsbereich an der Can-Blau-Rotunde wird optimiert, sodass die aktuelle zweispurige Zufahrt in Zukunft dreispurig wird, um Staus in den Stoßzeiten zu vermeiden.

Zusätzlich wird ein vierter Fahrstreifen auf der Flughafenautobahn in Richtung Palma eingerichtet. Dieser wird von der Molinar-Rotunde bis zur Vía de Cintura führen und auch die Anbindung an die Vía de Cintura sowie die Straße nach Manacor verbessern. Diese umfassenden Maßnahmen sind notwendig, da es seit über 20 Jahren keine vergleichbaren Verbesserungen auf der Vía de Cintura gegeben hat, und sollen langfristig die Verkehrssituation auf Mallorca positiv beeinflussen.