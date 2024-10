Die Hotelkette Meliá Hotels International setzt im Rahmen eines Pilotprojekts erstmals Serviceroboter in einem ihrer Häuser auf Mallorca ein. Im Sol Katmandu Park & Resort in Magaluf, einem vor allem bei britischen Touristen beliebten Küstenort in der Gemeinde Calvià, unterstützen seit Mitte August vier Roboter auf Rollen das Personal im Restaurantbereich des Hotels.

Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" kommen die mit Technik vollgestopften Helfer bislang ausschließlich beim Transport von Geschirr und Besteck zuständig. Drei der Roboter bringen gebrauchtes Geschirr vom Speisesaal der Gäste in den Spülbereich, ein vierter E-Kollege schafft das saubere Geschirr wieder zurück zum Buffetbereich. "Die Roboter führen täglich etwa 206 Transportgänge durch", sagte Tomeu Fiol, Technologiedirektor bei Meliá, der Zeitung. "Dadurch ersparen wir jedem Servicemitarbeiter das Tragen von insgesamt 167 Kilogramm und etwa 443 Meter Laufweg pro Tag." In der Praxis bedeute dies eine Zeitersparnis von 33 Minuten für jeden Mitarbeiter. Die Roboter können jeweils bis zu 40 Kilogramm transportieren und bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 0,4 bis 0,5 Metern pro Sekunde. Daniel Socias, Gründer des Techno-Start-Ups Wiongo Robotics, prophezeit seinen Robotern eine wachsende Nachfrage: "Unsere Anwendungen steigern die Effizienz und Produktivität der Mitarbeiter erheblich, besonders durch die Zeitersparnis bei Routineaufgaben." Die Roboter seien mit Sensoren ausgestattet, die sie bei Hindernissen automatisch stoppen ließen, und folgten einer vorprogrammierten Route. Traditionelle Arbeitsplätze würden durch den Robotereinsatz nicht verloren gehen, so Fiol. "Die Roboter sind Hilfsmittel, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstützen sollen, insbesondere bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten. Mehrere Servicemitarbeiter hätten bereits von einer spürbaren Entlastung und weniger Rückenschmerzen berichtet, sagte Fiol. Das 1200-Betten-Hotel, das Ende Oktober eine Auslastung von 70 Prozent verzeichnet, beschäftigt die Roboter mittels eines Leasing-Vertrags mit Wiongo Robotics. Die monatlichen Kosten belaufen sich dabei auf 300 bis 600 Euro pro Einheit, wobei das Start-up-Unternehmen auch die Wartung übernimmt. Die Erfahrung mit den vier rollenden Helfern, so Fiol, sei bisher durchweg positiv. Lediglich zu einer "kleineren technische Störung" sei es seit Mitte August gekommen. Diese spreche in den Augen des Hotelmanagers für deren Zuverlässigkeit. Und noch eine soziale Komponente spreche für die Roboter: "Bei Kindern kommen sie wahnsinnig gut an."