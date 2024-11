Der Notdienst 112 hat eine dringende Warnung herausgegeben: Es besteht akute Überschwemmungsgefahr an drei Sturzbächen auf Mallorca. Betroffen sind der Sa-Riera-Bach, dessen Mündung in Palma liegt, der Es Saluet in Port d'Andratx und der Es-Galatzó-Sturzbach bei Santa Ponça. Feuerwehr, Guardia Civil und Polizei beobachten die Entwicklung des Unwetters auf der Insel derzeit engmaschig, auch wenn die Niederschläge vor allem in der Inselhauptstadt nach rund dreißig Minuten Starkregen etwas nachgelassen haben.

Um 16 Uhr verdunkelte sich der Himmel über Palma und ließ die Stadt in plötzlich einbrechender Dämmerung zurück. Die Temperaturen sanken spürbar, als heftige Regenschauer von den Vierteln Son Rapinya im Nordwesten bis Son Ferriol im Osten niedergingen, wo bereits parkende Fahrzeuge plötzlich in überfluteten Straßen standen. La línia de tempesta ja ha deixat més de 100 l/m2 a la zona del Ponent de Mallorca.

En les properes hores es preveu que la DANA es desplaci per gran part de l'illa. ⚠️⚠️MOLTA PRECAUCIÓ! pic.twitter.com/qCbjwhnfHP — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) November 1, 2024 Zur besagten Stunde waren glücklicherweise nur wenige Fahrzeuge unterwegs. "Es ist ein Glück, dass die Bevölkerung die Warnungen beachtet und auf unnötige Autofahrten verzichtet hat", sagte ein Polizeisprecher gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die größte Sorge gilt jetzt den steigenden Wasserständen der drei genannten Sturzbäche sowie anderen Fließgewässern, die mit außergewöhnlich starkem Strom abfließen. "Es ist äußerst wichtig, dass sich die Bürger in dieser Lage von den Sturzbächen fernhalten", betonte der Sprecher. Im Fall des Sa-Riera-Bachs führt die Lokalpolizei von Palma regelmäßige Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass sich keine Personen in Gefahr befinden. In diesem Bereich gibt es mehrere kleine Ansiedlungen von Obdachlosen, die bei den anhaltenden Regenfällen besonders gefährdet sind. Die Behörden bitten die Bevölkerung, die aktuellen Warnungen zu verfolgen und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten, um Risiken zu minimieren. Dana en la platja petita de Santa Ponsa #danamallorca #dana @IB3 @DuncanWingen @CronicaBalear_ pic.twitter.com/nq6QjZMVVe — Diana. (@babiendndnnd) November 1, 2024 Von dem Unwetter ist bisher vor allem der Westen Mallorcas betroffen. Die Unwetter brachten eine Niederschlagsmenge von über 100 Litern pro Quadratmeter, begleitet von heftigen Gewittern und sintflutartigen Regengüssen. Laut Angaben des Notfalldienstes bleibt das Phänomen weiterhin aktiv und zieht langsam über die gesamte Insel. In Folge der anhaltenden Regenfälle gilt den ganzen Freitag eine Warnung der Stufe Orange für ganz Mallorca. Die Behörden warnen vor starken Regenfällen, die in kurzer Zeit große Mengen Wasser freisetzen könnten. Über die sozialen Medien wird die Bevölkerung eindringlich dazu aufgerufen, sich von überschwemmungsgefährdeten Gebieten, Schluchten und Flussbetten fernzuhalten, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.