Am vergangenen Freitagabend hat sich in Palma de Mallorca ein bizarrer Auto-Unfall ereignet: Eine Gruppe Jugendlicher knallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Kreisverkehr. Nach dem Crash schlief einer der jungen Männer in dem Wagen ein und weigerte sich, von der eingetroffenen Polizei herausgeholt zu werden.

Der Vorfall geht auf kurz vor Mitternacht zurück. Die Jugendlichen fuhren auf der Straße Andrea Doria in Richtung des Autobahnrings von Palma. Bei der Einfahrt in den dortigen Kreisverkehr fuhrt der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit geradeaus weiter und direkt in ein dekoratives Element in der Mitte des Kreisverkehrs. Ähnliche Nachrichten Geblitzt auf Mallorca: Lokalpolizei von Palma hat neues Radar-Fahrzeug Mehr ähnliche Nachrichten Mehrere Streifen der Lokalpolizei von Palma und ein Krankenwagen begaben sich in Richtung der Unfallstelle, um sich um die möglicherweise Verletzten zu kümmern. Zunächst hieß es, einige der Insassen seien im Auto eingeklemmt gewesen. Als die ersten Polizeibeamten eintrafen, fanden sie jedoch fast alle jungen Männer bereits im Freien vor, mit Ausnahme einer von ihnen, der im Fahrzeugwrack eingeschlafen war. Als die Beamten versuchten, ihn zu wecken, um sich zu vergewissern, dass er unverletzt war, weigerte er sich überraschenderweise, herauszukommen. Der junge Mann war sichtlich betrunken und wusste nicht einmal, warum die Polizei gekommen war, ohne sich des schweren Unfalls bewusst zu sein, den er erlitten hatte. Zeitweise warf er seinen Freunden vor, dass alles nur ein "Scherz" sei. Schließlich gelang es ihnen, ihn aus dem Auto zu holen, wobei er sich fast nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Er war nicht der einzige Beteiligte, der unter Alkoholeinfluss stand: Bei einem Alkoholtest wurde bei dem Fahrer das Vierfache des zulässigen Höchstwerts festgestellt, weshalb er wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrssicherheit angeklagt werden wird. Die Lokalpolizei übernahm den Fall und blieb bis zum Eintreffen des angeforderten Abschleppwagens vor Ort, der das Fahrzeug aus dem Kreisverkehr entfernte.