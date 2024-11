Die Balearen-Regierung auf Mallorca wird eine Million Euro zur Verfügung stellen wird, um die Grundbedürfnisse der von den Auswirkungen des Unwetters vom 29. Oktober betroffenen Bevölkerung in Valencia sicherzustellen. Das hat das balearische Ministerium für Familien und Soziales in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Das Geld soll für den Kauf von lebensnotwendigen Gütern verwendet werden.

Die Regierung wird diesen Beitrag leisten auf Anweisung des valencianischen Gemeinde- und Provinzialverbands (FVMP), der für die Koordinierung der Hilfe und der Spenden im gesamten Gebiet zuständig ist, und in enger Zusammenarbeit mit dem Verband der Gemeinden der Balearen (Felib). Seit dem frühen Samstagmorgen steht die Regierung der Balearen in Kontakt mit der Regionalverwaltung von Valencia sowie mit anderen Einrichtungen wie dem Roten Kreuz und Felib selbst, um jegliche Unterstützung und Hilfe anzubieten.

In der Pressemitteilung bedankt sich die Balearen-Regierung für die Solidarität und die Anteilnahme der Bürger von Mallorca & Co. an den Folgen des Unwetters für die Menschen in der betroffenen Region. Dazu gehört auch die Entsendung von zwanzig mallorquinischen Feuerwehrleuten samt Fahrzeugen: Das Team wird sich am frühen Sonntagmorgen auf den Weg ans Festland machen, um sich an den Hilfs- und Rettungsmaßnahmen zu beteiligen.

Die Gruppe, bestehend aus einem Techniker, drei Unteroffizieren und 16 Feuerwehrleuten, wird mit einem großen Satz von Fahrzeugen und Material reisen, um an der Hilfsaktion teilzunehmen, so der Inselrat in einer Erklärung. Die Helfer werden drei Spezialfahrzeuge mitnehmen: eine schwere Landpumpe, ein leichtes Forstfahrzeug und eine logistische Unterstützungs- und Notfalleinheit sowie drei leichte Geländewagen und ein Kommandofahrzeug, die die Koordination vor Ort erleichtern sollen.

Zur Unterstützung dieses Einsatzes hat ein Supermarkt in Inca Lebensmittel und Getränke für die gesamte Aktion gespendet, damit das Team während seines Einsatzes in Valencia über alles Notwendige verfügt. Vergleichsweise mild verlief das jüngste Unwetter auf Mallorca. Mehr Informationen dazu hinter diesem Link.