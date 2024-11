Die Sperrung der Zufahrten zur Ringautobahn Vía de Cintura (Aa-20) hat am Montagmorgen für massive Verkehrsbehinderungen in Palma de Mallorca gesorgt. Besonders die Calle Aragón war vom frühen Morgen an stark überlastet, was zu einem langen Stau führte. Betroffen waren vor allem Anwohner aus den Vierteln Es Rafal und Es Vivero, die auf dem Weg ins Stadtzentrum unterwegs waren. Die Auswirkungen machten sich auch an anderen wichtigen Verkehrsadern bemerkbar, die mit der Vía de Cintura verbunden sind.

Der Grund für das Verkehrschaos: Die Zufahrt zur Vía de Cintura in Richtung Andratx ist derzeit von der Straße Aragón aus gesperrt, was viele Autofahrer dazu zwingt, ihre Routen spontan zu ändern. Dies führt insbesondere am Montagmorgen zu noch mehr Verkehr auf ohnehin belasteten Straßen.

1 hora de reloj para cruzar Calle Aragón hasta la via de Cintura, porque a alguien le pareció buena idea hacer obras un lunes a primera hora. Gracias genios @ajuntpalma pic.twitter.com/MvSXxC6Kf2 — Santiago (@Santi12Sala) November 4, 2024

Auch der öffentliche Nahverkehr blieb nicht verschont: Busse gerieten in den Stau, und viele Fahrgäste mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Verantwortlich für die Behinderungen sind Bauarbeiten des Inselrats, die sowohl an der Vía de Cintura als auch an wichtigen Zufahrtsstraßen nach Palma durchgeführt werden.

Die Maßnahmen beinhalten die Erneuerung des Straßenbelags auf einem Abschnitt von rund acht Kilometern sowie den Ausbau der Flughafenautobahn um eine vierte Spur. Diese Arbeiten, die insgesamt mit 16 Millionen Euro veranschlagt sind, umfassen auch eine hochwertigere, rutschfeste Asphaltierung sowie neue Auffahrten.

Verkehrseinschränkungen bis in die frühen Morgenstunden

Die nächtlichen Sperrungen, die am Sonntag um 22 Uhr begannen und am Montag um 7 Uhr endeten, führten zu Einschränkungen auf der Vía de Cintura zwischen dem Kreisverkehr von Molinar und dem Stadtzentrum. Dies betraf auch den ersten Abschnitt der Vía de Cintura in Palma, was zusätzliche Verzögerungen im morgendlichen Berufsverkehr zur Folge hatte.

Eine weitere Maßnahme umfasst die Erweiterung der Unterführung am Kreisverkehr von Can Blau, die bisher nur über zwei Spuren für den Verkehr aus Richtung Flughafen nach Andratx verfügte. Nach dem Umbau wird es drei Spuren geben, um den berüchtigten "Flaschenhals" zu Stoßzeiten zu entlasten.

Ziel der Arbeiten: Nachhaltige Entlastung des Verkehrs

Trotz der aktuellen Behinderungen verfolgt der Inselrat mit dem Ausbau das Ziel, langfristig den Verkehrsfluss zu verbessern und für eine stabilere, sicherere Infrastruktur zu sorgen. Gerade auf der Vía de Cintura, Mallorcas meistbefahrener Straße, sollen die neuen Maßnahmen den Verkehr vor allem zu Stoßzeiten spürbar entlasten.