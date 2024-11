Am Allerheiligentag, dem 1. November 2024, erlebte eine Gruppe deutscher Urlauber im beliebten Ferienort Can Picafort auf Mallorca einen unerwarteten Schock. Um 12.30 Uhr parkten sie ihren Mietwagen am Parkplatz der Finca Son Real, bevor sie sich auf eine Wanderung zur nahegelegenen Nekropole begaben. Nur mit einem Rucksack ausgerüstet, ließen sie ihre Wertsachen im Fahrzeug zurück, darunter eine Handtasche, die sie unter einer Regenjacke auf dem Rücksitz versteckten.

Nach einem ausgedehnten Spaziergang am Meer kehrten sie um 15 Uhr zu ihrem Auto zurück – alles schien in Ordnung zu sein, und es gab keine Anzeichen für ein Eindringen oder gar einen gewaltsamen Einbruch. Doch als sie später in der Finca ankamen und die Haustür öffneten, bemerkte eine der Urlauberinnen, dass ihr Geldbeutel an einem anderen Ort in der Tasche war. Verwundert überprüfte sie den Inhalt und stellte fest, dass ihre Versicherungskarte, der Blutspendeausweis sowie Führerschein und Personalausweis unversehrt waren. "Ich konnte aber nicht fassen, dass mein ganzes Bargeld und sogar die EC-Karte nicht mehr in dem Geldbeutel waren", äußert sich die Urlauberin fassungslos. "Wie die Täter es geschafft haben, den Mietwagen ohne Alarmanlage zu öffnen, bleibt mir ein Rätsel. Sie haben alles so zurückgelassen, dass nichts auffiel, und sich damit Zeit verschafft. Es muss sich um eine gut organisierte und bösartige Diebesbande handeln." Dieser Vorfall erinnert eindringlich daran, dass selbst im paradiesischen Urlaubsziel Mallorca Vorsicht geboten ist. Die deutschen Behörden wurden über den Vorfall informiert, und die Betroffenen hoffen, dass solche dreisten Machenschaften künftig besser unterbunden werden können.