Die Stadt Palma de Mallorca hat neue Pläne für das Viertel am Feuchtgebiet Ses Fontanelles nahe der Playa de Palma vorgestellt. Nach dem endgültigen Aus für ein großangelegtes Shoppingcenter an diesem Standort soll das Gebiet nun in ein urbanes Zentrum mit Wohnanlagen, Bildungseinrichtungen und Freiflächen umgestaltet werden. Gestern gab der Stadtentwicklungsrat eine erste Genehmigung für eine spezielle Änderung des Umgestaltungsplans frei, die nun zur öffentlichen Einsicht und weiteren Abnahme vorgelegt wird.

Im Mittelpunkt der Neuausrichtung steht eine größere Integration des Feuchtgebietes und der Küstenlinie in das neue Stadtviertel. Ein bedeutender Teil der Fläche soll für Freiräume genutzt werden, während der ursprüngliche Baugrund durch höhere, aber weniger ausgedehnte Gebäude effizienter genutzt werden soll. Geplant ist eine Mischung aus Wohnraum, Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, die eine vielseitige Nutzung ermöglicht und zugleich den Schutz des Naturraums gewährleistet. Die vorgesehene bebaubare Fläche beträgt etwa 91.000 Quadratmeter, wovon rund 45.000 Quadratmeter für Wohnzwecke und 47.500 Quadratmeter für gewerbliche Zwecke ausgewiesen sind. Bis zu 434 Wohnungen sollen in offenen Wohnblöcken entstehen, die laut Planungsunterlagen über zwei bis drei Schlafzimmer, zwei Bäder und Gemeinschaftsräume verfügen sollen. Ein großer Boulevard, der als zentrale Promenade fungieren soll, wird das Viertel durchziehen und schließlich in einem weitläufigen Platz enden. Ein weiteres Highlight des Projekts ist die Ansiedlung eines Universitätszentrums auf einer rund 15.000 Quadratmeter großen Fläche. Die Stadtverwaltung sieht darin eine Chance für eine „bedeutende soziale und strukturelle Aufwertung“ des Viertels. Dieses Bildungszentrum könnte nicht nur junge Menschen in die Gegend locken, sondern auch langfristig die soziale Dynamik und das wirtschaftliche Profil der Playa de Palma stärken. Die Entscheidung gegen das geplante Einkaufszentrum ist rechtlich abgesichert. Der Oberste Gerichtshof hatte die Klage des ursprünglichen Bauträgers gegen den Inselrat von Mallorca abgelehnt. Die ehemalige Präsidentin des Inselrats, Catalina Cladera, erklärte, das Urteil stärke den Plan für eine „nachhaltige und ausgewogene Nutzung des Geländes.“ Der Inselrat hatte bereits 2019 Einschränkungen für Großprojekte im Bereich von Ses Fontanelles beschlossen, um den lokalen Handel zu schützen und den ökologischen Wert des Gebiets zu wahren.