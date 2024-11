Am Dienstag haben Einsatzkräfte der Nationalpolizei und der Guardia Civil auf Mallorca den größten Drogenumschlagplatz der Insel, das Viertel Son Banya nahe dem Flughafen von Palma, gestürmt. Der großangelegte Einsatz war Teil einer langfristig geplanten Operation gegen die Einfuhr, Verteilung und den Verkauf von Betäubungsmitteln. Rund hundert Beamte verschiedener Einheiten, unterstützt von Luftüberwachung, waren im Einsatz. Laut Polizeiangaben begann die Aktion kurz nach 13 Uhr und umfasste zahlreiche Durchsuchungen und Festnahmen.

Im Vorfeld hatte die spanische Wetterbehörde Aemet am Dienstag eine Warnung der Stufe Orange für Unwetter herausgegeben. Offenbar nutzten die Einsatzkräfte die Gelegenheit, als bekannt wurde, dass viele der Verdächtigen aufgrund des Sturms zu Hause bleiben würden. Die Straßen von Son Banya, ohnehin in schlechtem Zustand, waren nach dem einsetzenden Regen voller Schlaglöcher, Wasserlachen und Schlamm, was den Einsatz zu einer Herausforderung machte.

Kokain und jede Menge Bargeld sichergestellt

Derzeit beläuft sich die Zahl der Festgenommenen auf 16, doch die Polizei schließt weitere Verhaftungen in den kommenden Stunden nicht aus. Die Razzia steht im Zusammenhang mit der Festnahme von sieben Personen Anfang des Monats, darunter Pilar, die Frau des bekannten Drogenbosses Francisco Tomás F. C., alias "El Ico". Bei diesem früheren Einsatz hatten die Guardia Civil und die Nationalpolizei über sechs Kilogramm Kokain und eine beträchtliche Menge Bargeld sichergestellt.

Die aktuelle Aktion ist das Ergebnis mehrmonatiger Ermittlungen der beiden Polizeibehörden, die ihre Informationen zusammengelegt und ihre Kräfte im Kampf gegen den Drogenhandel vereint haben. Die Ermittler erhielten Hinweise auf die bevorstehende Einfuhr eines großen Kokainlieferung von der Halbinsel nach Mallorca, mit dem Ziel, die verschiedenen Clans in Son Banya zu beliefern.

Pilar, die Frau von "El Ico", wurde kürzlich in einem Fahrzeug mit Drogen an Bord am Kreisverkehr vor dem Großmarkt Mercapalma aufgegriffen. Sie versuchte zunächst, den Polizeikräften zu entkommen und fuhr auf die Beamten zu, woraufhin ein Polizist gezwungen war, Warnschüsse in die Luft abzugeben. Letztlich wurde sie jedoch verhaftet, ebenso wie fünf weitere Mitglieder des Drogenrings.