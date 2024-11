Wer dachte, "Goodbye Deutschland!" hätte das Genre der deutschen Auswanderer-Geschichten auf Mallorca bereits ausgeschöpft, wird eines Besseren belehrt: Der Streaming-Dienst Joyn, so will das Branchenportal Quotenmeter.de erfahren haben, schickt ab 18. November seine eigenen Kamera-Teams auf Deutschlands liebste Urlaubsinsel. In der neuen Doku-Soap mit dem vielsagenden Titel "We love Mallorca" dürfen sich nun 15 weitere Wahlinsulaner beim mehr oder weniger geschickten Verwirklichen ihrer mediterranen Träume filmen lassen.

Die Besetzung liest sich wie das "Who is Who" der Mallorca-B-Prominenz: Von der Ballermann-Sirene Isi Glück bis zu den Reality-TV-Veteranen Desiree und Jörg Hansen ist alles dabei, was das deutsche Trash-TV-Herz begehrt. Besonders appetitlich dürfte es bei den selbsternannten "Dönerboys" Kilian und Thilo Gildenberg zugehen, die ihre "Döliner"-Dynastie am Ballermann um einen dritten Ableger erweitern – so zumindest die Ankündigung.

Für zusätzliche Würze sorgen ein Immobilien-Tycoon namens Christian Imbusch (natürlich mit Freundin im Schlepptau), ein Pop-Art-Künstler, der sich "Deklart" nennt, und – man höre und staune – ein DJ, der dem Alkohol abgeschworen hat. Als wäre das nicht schon bunt genug, komplettieren eine Drag Queen namens Ruda Puda und ein "Treasure Hunting Couple" das illustre Ensemble.

Joyn schaltet wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos frei – vermutlich damit die Zuschauer Zeit haben, sich von den geballten Mallorca-Abenteuern zu erholen. Produziert wird das Ganze von Banijay Productions Germany, die offenbar das Erfolgsrezept von VOX studiert haben: Man nehme eine Handvoll Deutsche mit großen Träumen, setze sie auf eine Insel, die unter der Hand als 17. Bundesland gehandelt wird, und hält die Kameras drauf.

Immerhin ist in den Wintermonaten genug Zeit, um die Protagonisten bei ihren mehr oder weniger durchdachten Geschäftsideen zu begleiten. Und so manche Erinnerungen an den letzten Mallorca-Urlaub können auf der warmen Wohnzimmercouch ganz nebenbei nochmal aufgewärmt werden.