Seniorenausflug der etwas anderen Art: Ein 80-jähriger deutscher Senior bewies am Montag auf Mallorca, dass man auch ohne Spanischkenntnisse und noch dazu mit ungewöhnlichem Gefährt ans Ziel kommt. Der Mann, so schildert es die Online-Zeitung Crónica Balear, fuhr stoisch mehrere Kilometer mit seinem motorisierten Rollstuhl auf dem Seitenstreifen der Autobahn Palma-Andratx.

Dass links an ihm im Sekundentakt Autos mit hoher Geschwindigkeit vorbeidonnerten, schien ihn nicht weiter zu beeindrucken. Erhobenen Hauptes rollte er Andratx entgegen.

Bis ein besorgter Autofahrer auf den Senior aufmerksam wurde, kurz vor der Ausfahrt El Toro. Mit Zurufen (aus Spanisch) und schließlich mit Handzeichen versuchte der Spanier, den motorisierten Rollstuhlfahrer zur Abfahrt in Santa Ponça zu bewegen. Doch der wollte davon nichts wissen und hielt stur auf sein Ziel zu.

In gebrochenem Englisch teilte der Rentner seinem plötzlichen Schutzengel neben ihm seine Endstation mit: Ein Seniorenheim, dessen genauen Standort er allerdings nicht kannte. Nachdem der 80-Jährige sich schließlich zur Abfahrt in Costa de la Palma überredet werden konnte, griff seine spanische Eskorte zum Telefon und kontaktierte eine nahegelegene Seniorenresidenz. Doch ohne Erfolg, die, so das Onlinemedium, habe von dem abenteuerlustigen Deutschen nichts wissen wollen.

Letztlich schaltete sich eine Streife der örtlichen Polizei ein. Gemeinsam mit dem Schutzengel geleiteten sie den Deutschen an sein Ziel. Ob dem Senior in den nächsten Tagen ein Bußgeldbescheid wegen unrechtmäßiger Benutzung der Autobahn ins Altersheim schneit, muss abgewartet werden. Zumindest überschritt er nicht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.