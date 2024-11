Clubber auf aller Welt schielten am Mittwoch über mehrere Stunden gespannt auf ihre Handybildschirme: Ausnahmsweise ohne rauschende Galaveranstaltung gab die International Nightlife Association die diesjährige Liste der besten Clubs bekannt. Und dabei wurde auch eine Location auf Mallorca bedacht – das BCM in Magaluf (Calvià) eroberte den 19. Rang.

Damit ist der Traditionsclub der einzige Vertreter Mallorcas in diesem internationalen Ranking. Ungleich häufiger in der Liste vertreten ist die Nachbarinsel Ibiza. Ganze fünf Clubs von der Partyinsel schoben sich in diesem Jahr vor das BCM.

Ursprünglich, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", sollte das neue Ranking im Rahmen der Golden Moon Awards Gala in Valencia vergeben werden. Aufgrund der verheerenden Überschwemmungen mit zahlreichen Todesopfern entschied sich der Veranstalter für eine Absage der Gala. Stattdessen gab die International Nightlife Association die 100 besten Clubs weltweit über die sozialen Medien bekannt.

Bei der Cursach-Gruppe, dem Eigentümer des BCM, zeigte man sich über die Platzierung hocherfreut. Gleichzeitig gab man das neue Ziel aus: Mittelfristig wolle man unter die Top Ten, sagte Geschäftsführer Miguel Pérez-Marsá. Die Kurve zeigt tatsächlich nach oben, im vergangenen Jahr hatte das BCM noch den 22. Rang belegt.

An dem prestigeträchtigen Wettbewerb nahmen dem Veranstalter zufolge insgesamt 420 Clubs aus 65 Ländern teil. Nur 100 Locations schafften es in die engere Auswahl. Die Bewertung basiert auf Kriterien wie internationaler Künstlerbesetzung und Servicequalität.

In einer freilich anderen Liga spielt Inselnachbar Ibiza. Das Amnesia belegte den 17. Platz, der legendäre Club Pacha landete auf Rang 11 und das DC10 am Flughafen auf Platz 8. Letzteres durfte sich darüber hinaus über die Auszeichnung "World's Best Event 2024" freuen, den die Partyreihe Circo Loco abräumte.

Damit nicht genug. Das Ushuaïa holte sich Rang drei und der Sieger hieß wie in den vier vergangenen Jahren einmal mehr Hï Ibiza.