Der historische Sóller-Zug auf Mallorca verabschiedet sich mit einer Benefizfahrt von der zurückliegenden Sommersaison. Wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab, würden die gesamten Einnahmen aus Fahrscheinverkäufen vom kommenden Sonntag (24. November) an UNICEF Spanien gespendet werden. Mit der mittlerweile zehnjährigen Solidaritätsaktion wolle man Kinder in Krisengebieten und von Naturkatastrophen betroffenen Regionen finanziell unterstützen, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus einer Mitteilung an die Medien.

Die Präsidentin des UNICEF-Komitees auf den Balearen, Valentina Milano, würdigte die langjährige Zusammenarbeit mit dem Bahnbetreiber. „Im Rahmen der Kinderwoche möchten wir dem Unternehmen für sein zehnmaliges Engagement in dieser Solidaraktion ausdrücklich danken", sagte sie gegenüber der Presse. Der Adressat dieser lobenden Worte, der Chef der Sóller-Bahn Óscar Mayol, appellierte zugleich an Einheimische und Touristen, an diesem Tag die traditionsreiche Zugstrecke zu nutzen und damit indirekt die Hilfsorganisation zu unterstützen. Die Spendenübergabe mittels Scheck soll noch am Sonntag direkt am Bahnhof in Palma erfolgen, so das Lokalblatt. Die Benefizfahrt setzt nach Angaben des Unternehmens den Schlusspunkt unter die diesjährige Saison. Ab 25. November legt die bei Mallorca-Urlaubern beliebte Verbindung einen Winterpause bis einschließlich 30. Januar ein. In dieser Zeit will das Unternehmen routinemäßig Wartungsarbeiten vornehmen. Zwischen dem 7. und 26. Januar steht Fahrgästen ein alternativer Busverkehr zur Verfügung. Der reguläre Fahrpreis für die einstündige Fahrt ins Tal der Orangen kostet hin und zurück 35 Euro. Erstmals verband der aus größtenteils aus Holz gefertigte Sóller-Zug Mallorcas Hauptstadt mit dem Küstenort im Jahr 1912.