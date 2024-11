Die Ortspolizei von Palma de Mallorca schiebt unzivilisiertem Verhalten und Saufgelagen unter Jugendlichen mit neuester Technik aus der Luft den Riegel vor. Denn seit neuestem greifen die Ordnungshüter auf Drohnen zurück,mit denen sie in Palmas Industriegebieten wie Son Castelló, Son Rossinyol und Can Valero die Sicherheitslage im Griff hat. Alleine in den drei zuvor genannten "Poligonos" konnten am Wochenende 30 kollektive Trinkgelage durch die Kameras der Flugobjekte ausgemacht werden, gegen die Anzeige erstattet wurde.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, ist ein Vorteil der kleinen unbemannten Flugobjekte, dass sie mit hoher Präzision bei geringem Zeitaufwand arbeiten. In Zukunft will die spanische Polizei noch stärker auf diese neue, ausgefeilte Technik setzen, die nun auch in anderen Gebieten wie an der Playa de Palma zum Einsatz kommen soll.

In der kommenden Urlaubssaison etwa will das Rathaus von Palma de Mallorca einen der ambitioniertesten Sicherheitspläne am Ballermann der vergangenen zehn Jahre auf den Weg bringen. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hatte exklusiven Zugang zum Planungsprogramm der Lokalpolizei der Stadt für den Sommer 2025 an der Playa de Palma. Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf fast sechs Millionen Euro, die die Stadtverwaltung aus der Übernachtungssteuer erhalten hat. Laut den Plänen soll die Playa de Palma mit mehr als 120 neuen Beamten der Lokalpolizei verstärkt werden, sollen zwölf neue hochmoderne Überwachungskameras eingerichtet werden, und die die Lokalpolizei acht neue Fahrzeuge und drei neue hochmoderne Drohnen bekommen. Mit dem Programm soll die Zone um den Ballermann kontrolliert werden und Rüpeleien, Exzesstourismus, Verstöße gegen die städtischen Verordnungen, Drogenhandel und Kleinkriminalität reduziert werden.