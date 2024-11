Das Wetter auf Mallorca befindet sich aktuell in einer stabilen Phase. Zwar kann es stellenweise ein wenig bewölkt sein, aber meistens scheint die Sonne und der Himmel strahlt in reinstem Blau. Wer kann, sollte das traumhafte Herbstwetter noch genießen – denn schon bald ist ein Umschwung angekündigt. Es soll, laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet, schon bald kühler und regnerisch werden.

Wenn sich die aktuellen Wettermodelle bestätigen, soll der Wetterumschwung ab Dienstag, 3. Dezember, auf Mallorca ankommen. An diesem Tag wird ein Tief im Atlantik erwartet, das auch für kühlere Tageshöchstwerte sorgen wird. Dann werden tagsüber zwischen 15 Grad in Valldemossa und 19 Grad in Palma de Mallorca erwartet. In Kombination mit der hohen Luftfeuchtigkeit fühlen sich diese Werte erfahrungsgemäß deutlich kühler an. Dazu sind ab kommender Woche Dienstag auch fast auf der gesamten Insel neue Schauer angekündigt.

Bis dahin erwartet Einheimische, Urlauber und Residenten noch das traumhafte Wetter. Laut Aemet scheint vielerorts auf Mallorca die Sonne und der Himmel bleibt blau. In den Abendstunden und am Morgen bilden sich oft Nebelfelder, die sich teilweise etwas langsam auflösen können. Morgens kann es auch hier und da noch ein wenig bewölkter sein, danach setzt sich die Sonne aber nahezu überall durch. Am Donnerstag sind um die 20 Grad an Topwerten vorhergesagt.

Am Freitag setzt sich das herrliche Wetter fort, es wird sogar noch ein wenig wärmer: Dann werden 21 Grad in Pollença und Muro, 19 Grad in Andratx und 20 Grad in Palma de Mallorca erwartet. Auch das Wochenende bringt an beiden Tagen nahezu überall auf der Insel ungetrübten Sonnenschein und Werte um die 20 Grad. Laut der aktuellen Wettervorhersagen wird es in den kommenden Tagen trocken bleiben.

Die Nächte auf Mallorca sind derweil schon gehörig abgekühlt. Nur drei Grad wurden am Donnerstagmorgen in Escorca gemessen. Auch an anderen Orten der Insel war es frisch: 7 Grad in Binissalem, 8 Grad in Sineu und Calvià sowie 9 Grad am Flughafen von Palma de Mallorca und 10 Grad in Pollença. Am wärmsten mit 16 Grad war es in der Nacht auf Donnerstag auf der Insel Cabrera.

T. Mínimes (ºC) 28/11/24#Mallorca

3 Escorca, Son Torrella

4 Escorca, Lluc

6 UIB

7 Binissalem

8 Santa María

8 Sineu

8 Calvià

8 Petra

9 Serra d'Alfàbia

9 Sa Pobla

9 Sant Elm

9 Aerop. Palma

9 Manacor

9 Artà

10 Port de Pollença

10 Pollença

11 Llucmajorhttps://t.co/ZCqIZIC2hF pic.twitter.com/Cr6lLPiVZc — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 28, 2024

Wer in diesen Tagen noch einen Sprung ins Balearen-Meer wagen will: die aktuellen Wassertemperaturen liegen bei 18,6 Grad vor Andratx im Südwesten sowie 19,2 Grad vor Sa Ràpita im Süden der Insel.