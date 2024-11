Das Rathaus von Llucmajor auf Mallorca hat angefangen, Schilfbarrieren am Strand des bei Deutschen beliebten Ortsteils Arenal aufzustellen. Mit dem Projekt will die Verwaltung sicherstellen, dass der Sand des Küstenabschnitts an Ort und Stelle bleibt. Zwischen Herbst und Frühjahr sorgt der Wind dafür, dass Teile der Strandoberfläche abgetragen werden. Das neue System ist durch den Einsatz von natürlichen Materialien umweltfreundlich.

Die Schilfbarrieren wirken wie ein Schutzschild und tragen dazu bei, dass der Strand nachhaltig bewahrt wird. Darüber hinaus fördern diese Strukturen die Ansammlung von Sedimenten, was die natürliche Regeneration des Küstenstreifens begünstigt und sein Ökosystem schützt. Die Errichtung der Barrieren ist Teil eines umfassenden Plans zur Erhaltung der meeresnahen Gebiete von Llucmajor. Dazu kommen ergänzende Maßnahmen wie die Reinigung von Stränden und Küstenabschnitten und die Förderung nachhaltiger Praktiken bei den Badegästen. Ähnliche Nachrichten Nichts wie hin! Diese fünf ansehnlichen Mallorca-Buchten sind auch im Winter einen Besuch Wert Mehr ähnliche Nachrichten Die Bürgermeisterin von Llucmajor, Xisca Lascolas, betonte die Bedeutung dieser Initiative: "Dieses Projekt unterstreicht unser Engagement für den Schutz der Küste, die eines der größten Güter unserer Gemeinde ist. Mit diesen Schilfbarrieren schützen wir nicht nur unseren Strand, sondern wir setzen uns auch für nachhaltige Lösungen ein, die unsere natürliche Umwelt respektieren." Die Gemeinderätin für Umwelt, ländlichen Raum und Meeresangelegenheiten, Pilar Seguí, wies ihrerseits auf die Vorteile der Maßnahme hin: "Die Verwendung von Schilfrohr ist nicht nur ein wirksamer Schutz gegen Erosion, sondern auch eine ökologische Alternative, die die Umweltbelastung verringert. Dieser Pilotversuch wird es uns ermöglichen, die Wirksamkeit dieser Maßnahme am Strand von Arenal zu bewerten." Das Abtragen von Sand von den Stränden Mallorcas geschieht überwiegend im Winter. Während dieser Zeit, aufgrund der gesunkenen Temperaturen, sind viele Buchten deutlich leerer als sonst. Wer sich dennoch auf der Insel aufhält, sollte diesen Artikel lesen: Wir haben fünf ansehnliche Ausflugsziele am Wasser aufgelistet, die auch im Dezember, Januar oder Februar einen Besuch Wert sind.