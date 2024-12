Seit etwas mehr als 400 Jahren steht die Burg von San Carlos in der Bucht von Palma de Mallorca. Früher wachte sie darüber, dass niemand in die von ihr bewachte Stadt eindringen würde. Nach einer bewegten Vergangenheit zählt die Burg heute als sehenswertes Monument neben der Kathedrale La Seu und der Burg Bellver. Vor Kurzem ist das Buch "Die Burg von San Carlos. Eine Festung zur Verteidigung der Stadt Palma und ihrer Bucht" der Kunsthistorikerin Elena Conde, des Historikers Miguel Deyà Bauzà und des Architekten Juan González de Chaves erschienen. Es enthält interessante Details.

Der Bau des Monuments "war eine fast persönliche Initiative von Philipp III. zur Verteidigung des Hafens von Palma. Aber wie fast immer gab es das Problem der Finanzierung", so Historiker Deyà. "Das Königreich argumentierte, dass es weder über Geld noch über Palmas Mauern oder Artillerie verfüge, und so einigte man sich darauf, dass die Kaufmannskammer, die sehr daran interessiert war, dass Palma vor Piratenangriffen sicher war, 50 Prozent der Kosten übernehmen sollte."

Deyà erklärt, dass sie neben dem militärischen Aspekt auch "die Bevölkerung und die Wirtschaftstätigkeit der Stadt verteidigen wollten". Nicht umsonst liegt die Stadt nur wenige Kilometer von Algier entfernt, und die Korsaren, die in Portopí anlegten, fuhren die alte Straße nach Llucmajor hinauf und führten ständig Angriffe durch. Zwischen 1610 und 1612 baute man zuerst den Turm, den alten Teil, der heute noch sichtbar ist. Der Rest der Festung folgte später.

In den Gewölben der Burg von San Carlos.

Wenn die Burg von San Carlos in seinen Anfängen vor den Muslimen schützte, kamen im Verlauf des 17. Jahrhunderts die Engländer, Holländer und Franzosen, die in diesem Fall "schon ein professioneller Feind waren". Die Burg wurde umgebaut, um diese neuen Gegner abzuwehren, und mit Artillerie ausgestattet, "der grundlegenden Waffe auf Mallorca", und die Bastion spielte eine wichtige abschreckende Rolle während des Spanischen Erbfolgekriegs.

"Während des Krieges gegen die Vereinigten Staaten im Jahr 1898 glaubte man, dass eine Invasion Mallorcas geplant war, und so wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt", erzählt Architekt González de Chaves. "Angesichts der Gefahr einer Invasion durch die Amerikaner wurde die Artillerie installiert. Auch während des Bürgerkriegs erfüllte die Burg ihre Verteidigungsfunktion und warnte vor möglichen republikanischen Bombardierungen. Nach dem Ende des Krieges 1939 wurde die Burg in ein Militärgefängnis umgewandelt und blieb bis in die 1950er Jahre als Verteidigungsanlage in Betrieb.

Der Architekt Juan González de Chaves erklärt in dem Buch, dass "die Mallorquiner, als der Bau der Burg in Auftrag gegeben wurde, gewohnt waren, runde Türme zu bauen. Es wurde die erste Bastionärsburg der Balearen: quadratisch mit kleinen Bastionen an den Ecken." Im Jahr 1662 wurde eine neue Burg mit vier großen Basteien von dem mallorquinischen Ingenieur Vicente Mut entworfen. Die Burg wurde nach und nach erweitert und an die Neuerungen in der Kriegsführung angepasst, wie zum Beispiel die Artillerie mit kurzer Reichweite, für die steinerne oder gusseiserne Kugeln erforderlich waren.

Ausstellungsstück im Burgmuseum von San Carlos

Die Kunsthistorikerin Conde erinnert daran, dass die Burg 1981 in ein Museum umgewandelt wurde und eine heterogene Sammlung mit einem großen chronologischen Rahmen und etwa 4.000 Stücken aus fünf Kontinenten beherbergt. Heute ist es ein sehenswertes Museum in der Kulturszene Palmas, mit Dolchen aus der Eisenzeit, Uniformen, die von Familien gestiftet wurden, und Stücken, die an die Steinschleuderer erinnern, die die Insel vor einigen Jahrhunderten vor Invasionen verteidigten.