Im Süden Mallorcas ist ein vier Jahre altes Kind aus der Vorschule ausgebüxt und alleine umhergeirrt. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Montag, 25. November, in Campos. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Das Kind wurde zwei Kilometer von der Schule entfernt von aufmerksamen Anwohnern aufgegriffen. Zu diesem Zeitpunkt war der Kleine schon mehr als eine Stunde alleine unterwegs.

Laut des Berichts ereignete sich der Vorfall an der öffentlichen Schule Nou de Campos. Der Junge soll das Schulgelände am Mittag auf eigene Faust verlassen haben und war danach alleine durch die Straßen des Ortes gelaufen. Aufmerksamen Anwohner ist es zu verdanken, dass sie den Jungen sahen und einen Notruf absetzten.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, informierte die Schule erst eine Stunde nach dem Verschwinden des Vierjährigen die Ortspolizei von Campos. Es soll auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass der kleine Junge die Schule verließ und alleine umherirrte. Auch die bei der Inselregierung zuständige Schulbehörde ist über den Fall informiert worden.

Die Schule in Campos ist erst mit Beginn des neuen Schuljahres in diesem Oktober eröffnet worden. In Spanien beginnt die Schulpflicht erst mit sechs Jahren, es ist aber auch auf Mallorca üblich, dass Kinder ab drei Jahren in die Vorschule kommen.