Mallorca und die Nachbarinseln steuern unaufhaltsam einem neuen Besucherrekord entgegen: Aktuellen Daten von Fontur zufolge stellte die Inselgruppe den Wert vom gesamten Vorjahr bereits im Oktober ein. Demnach entschieden sich zwischen Januar und Oktober insgesamt 18,07 Millionen Menschen für einen Abstecher auf die Balearen, was eine Plus von 4,67 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht.

Der überwiegende Teil der Besucher reiste einmal mehr aus dem Ausland an: 14,90 Millionen Gäste, plus 6,15 Prozent. Bei den einheimischen Urlaubern büßten die Inseln dagegen an Popularität ein, deren Zahl ging laut Fontur-Statistik um 1,79 Prozent auf 3,16 Millionen zurück.

Dass in diesem Jahr erstmals die Marke von 19 Millionen Besuchern fallen wird, halten Experten für durchaus möglich. Dabei stützten sie sich auf Prognosen der Fluggesellschaften, so das Lokalblatt. Diese rechneten gegenwärtig mit einem Buchungsplus von zehn Prozent gegenüber der letztjährigen Nebensaison.

Im zurückliegenden Oktober kamen nach Fontur-Zahlen knapp 1,82 Millionen Touristen auf die Inseln, davon fast 1,60 Millionen aus dem Ausland. Die Länderstatistik führten die Urlauber aus Alemania, die für ein Drittel der Gäste verantwortlich zeichneten, deutlich vor den Briten (22,53 Prozent) an.

Damit spülten die Gäste insgesamt 2,26 Milliarden Euro in die Kassen der Inselwirtschaft (+20,35 Prozent). Im Mittel, so das zuständige Statistikamt EGATUR, ließen die Urlauber im Oktober 1.244,90 Euro pro Kopf auf Mallorca und Co.