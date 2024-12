Ein mit einer Machete bewaffneter und auf einem E-Scooter fahrender Mann hat am späten Mittwochabend Passanten in einer Straße in Palma de Mallorca massiv bedroht. Zu dem Vorfall kam es laut einem Bericht des Internetauftritts "Crónica Balear" gegen 21 Uhr auf der Jacint-Verdaguer-Straße nahe dem in einem bürgerlichen Viertel befindlichen Park Son Costa.

Zahlreiche Anrufer meldeten sich angesichts des Ernstes der Lage beim Notruf 112. Der E-Scooter-Fahrer – es handelte sich offenbar ein Südamerikaner – verfolgte sogar Menschen. Der Mann trug einen rosa Schal. Mehrere Wagen von Lokal- und Nationalpolizei trafen am Ort des Geschehens ein, Beamte versuchten, den Kriminellen ausfindig zu machen. Er konnte nach längerer Zeit in der Nähe der Balmes-Straße und der Plaça Elisabet entdeckt, eingekreist und abgeführt werden. Die Palma- Viertel jenseits des Innenstadtrings Avenidas sind nicht durchgehend unsicher. Das "Barrio", in welchem der Machetenmann aufgetaucht war, gilt als proper und familienfreundlich. Andere Viertel wie Son Gotleu oder Son Canals haben eher einen schlechten Ruf.