Es ist so eine Sache mit den Kreisverkehren auf Mallorca. Sie haben ihre eigenen Regeln und sorgen ohnehin schon bei vielen Mietwagenurlaubern für Stress und schweißnasse Hände. Eine "Rotonda" auf der Insel hat es aber besonders in sich. Der Kreisverkehr an der Landstraße Ma-11, der Straße von Sóller nach Palma, sorgt täglich für besonders viel Frust und gefährliche Situationen. Vor allem Pendler kennen die Probleme, die sich an diesem viel befahrenen Verkehrsknotenpunkt häufen – und doch scheinen die Schwierigkeiten kein Ende zu nehmen.

Der Kreisverkehr ist ein zentraler Zugang an der Achse in die Stadt Palma und verbindet den Camí dels Reis mit den wichtigen Gewerbegebieten Son Castelló und Son Pacs beziehungsweise der Straße nach Sóller. Tausende Fahrzeuge rollen täglich über die Ma-11, oft zu Stoßzeiten am Morgen und Nachmittag. Doch was für reibungslosen Verkehr sorgen sollte, entpuppt sich für viele als eine echte Nervenprobe. Ein fragwürdiges "Design" Der Ärger beginnt schon vor dem Kreisverkehr: Nach dem Vorort Son Sardina stößt ein neuer Zufahrtsweg aus der Umgebung auf die Hauptstraße, wodurch sich die bisherigen zwei Spuren plötzlich auf drei erweitern. Das wäre an sich kein Problem – wenn die Fahrer nach der kurzen Strecke nicht direkt wieder auf zwei Spuren wechseln müssten, die dann in den Kreisverkehr führen. Das Ergebnis: chaotische Spurwechsel, abrupte Bremsmanöver und ein erhöhtes Unfallrisiko. Die Situation spitzt sich im Kreisverkehr selbst zu. Obwohl dort bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig einfahren, stehen für die Weiterfahrt Richtung Palma oder Son Pacs nur zwei Spuren zur Verfügung. Für die Abfahrten nach Son Castelló oder Son Espases wird die Spurensituation sogar noch enger, da die Fahrbahn auf jeweils eine Spur reduziert wird. Besonders Motorradfahrer zählen zu den Leidtragenden der unvermeidlichen Rangeleien auf engstem Raum. Gefährliche Stoßzeiten Zu den Hauptverkehrszeiten, am frühen Morgen und Nachmittag, steigt das Stresslevel der Autofahrer spürbar. Die häufigen Spurwechsel und die unübersichtliche Verkehrsführung führen regelmäßig zu Spannungen und kleineren Unfällen. Laut Anwohnern und Pendlern sind es vor allem die abrupten Fahrmanöver, die die Verkehrssicherheit gefährden. Hinzukommt ein ungewöhnliches Ampel-System, dass die Einfahrt in den Kreisverkehr manchmal erlaubt und manchmal per Rot-Zeichen verbietet. Trotz dieser bekannten Probleme ist der Verkehrsfluss während des Tages relativ stabil. Doch die zugrunde liegende Problematik bleibt ungelöst – insbesondere für die Anwohner aus Son Sardina, Palmanyola und Bunyola, die täglich auf die Ma-11 angewiesen sind. Eine Lösung ist nicht in Sicht Warum an einem so wichtigen Verkehrsknotenpunkt eine derart unpraktische Lösung umgesetzt wurde, bleibt für viele ein Rätsel. Die Anwohner und Pendler fordern Klarheit und Anpassungen, doch bislang gibt es keine Anzeichen für Änderungen. Bis dahin heißt es: Augen auf, Vorsicht walten lassen – und Geduld beweisen.