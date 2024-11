Die spanische Straßenverkehrsbehörde DGT hat am vergangenen Dienstag die Installation eines neuen Blitzers auf der Ringautobahn von Palma da Mallorca bekannt geben. Der Blitzer steht auf der Via Cintura, kurz vor der Ausfahrt Sineu-Manacor in Richtung Flughafen Son Sant Joan (Km 2,4). Beim Übertreten der durch Bauarbeiten verringerten Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h wird ein Bußgeld von mindestens 100 Euro fällig. Ab wann das Messgerät angestellt wird, ist bislang nicht bekannt, "kann jedoch jederzeit und kurzfristig ohne Ankündigung erfolgen", heißt es seitens der DGT.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird nach den Bauarbeiten erhöht Die Verkehrsleitbehörde hat angegeben, dass die Grenze von 60 km/h nach dem Abschluss der Straßenerneuerungen wieder erhöht wird. Allerdings steht bis jetzt nicht fest, wie hoch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Strecke genau sein wird, auf der das Radargerät installiert ist. Das Warnschild ist an der Radarstelle verdeckt Ähnliche Nachrichten Sóller-Tunnel auf Mallorca wegen Sicherheits-Inspektionen in der Nacht gesperrt Mehr ähnliche Nachrichten Aber Achtung: Das Warnschild an der Radarstelle ist durch die Bauarbeiten verdeckt. Das heiße aber nicht, dass die 60 km/h ignoriert werden könnten. Die Vertreter der DGT erklärte, dass das Schild in diesem Fall nicht zwingend erforderlich sei. Auf den einzelnen Streckenabschnitten gäbe es weitere einzelne Höchstgeschwindigkeitshinweise, an denen sich die Fahrer orientieren könnten. Drei weitere Radare Die Verkehrsbehörde plant zudem die Installation von drei weiteren funkelnagelneuen Radarfallen auf Mallorca. Eine davon soll auf der Ma-3011 auf der Carretera de Sineu, auf der Höhe von S'Hostalot (bei Km 1,5 bis 2,5) angebracht werden. Ein weiterer Radar soll auf der Ma-6014, der Carreró de Betlem, in der Nähe von Talaiot Capocorp Vell (Km 1,5 und 2,3) aufgestellt werden.

Die dritte Anlage kommt auf die Ma-15, auf die Straße von Manacor nach Palma, in der Nähe des Kreisverkehrs von Campsa (Km 1,5 und 6,5 ).