Ab Montag werden die Sicherheits- und Lüftungssysteme in gleich drei Tunneln auf Mallorca überbeitet werden. Konkret wird dabei der Sóller-Tunnel von Montag bis Donnerstag in der Nacht jeweils von 22.30 Uhr bis 6 Uhr morgens gesperrt sein. Ab Mittwoch wird ebenfalls der Sa-Mola-Tunnel in Port de Sóller für zwei Tage in den Nachtstunden für den gewöhnliche Fahrzeuge nicht passierbar sein. In der darauffolgenden Woche werden die Arbeiten am Montag, 18. November am Sa-Mola-Tunnel wieder aufgenommen und am Dienstag, 19. November, beendet sein.

Auch am Son-Vic-Tunnel bei Peguera werden Inspektionen durchgeführt, so dass er in der Nacht von Montag auf Dienstag (22.30 Uhr bis 6 Uhr morgens) gesperrt sein wird. Die Ausweichroute nach Andratx beziehungsweise nach Palma über Peguera ist jedoch freigegeben worden. Wie die Inselbehörden in einer Pressemitteilung bekanntgaben, seien diese Arbeiten unerlässlich, um den Tausenden Fahrzeugen und den Autofahrern Sicherheit zu gewährleisten. Rettungsfahrzeuge, die Feuerwehr, Krankenwagen und die TIB-Überlandbusse können die Tunnel jedoch trotzdem ungehindert weiterhin nutzen.