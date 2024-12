Eine Feier, die aus dem Ruder lief, hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Palma de Mallorca für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Besitzer eines Penthouses in der Calle Libertad wurde von der Lokalpolizei mit einer Geldstrafe belegt, nachdem er in seiner Wohnung eine laute Party veranstaltet hatte, die die Nachtruhe der Anwohner massiv störte.

Ab etwa 2.30 Uhr gingen zahlreiche Beschwerden von Anwohnern beim Notruf 092 ein. Sie berichteten von extrem lauter Musik, Schreien und weiteren Lärmbelästigungen, die ein Schlafen unmöglich machten. Die Polizei entsandte daraufhin eine Einheit der Nachtschicht (UNOC), die die Ruhestörung bestätigen konnte: Schon in der Straße war die elektronische Musik aus dem Penthouse deutlich zu hören. Die Beamten suchten daraufhin die Wohnung auf und trafen auf die Feiernden, die sich entschuldigten und die Lautstärke mit einer "Firmenfeier" rechtfertigten, die unerwartet in eine Party mit elektronischer Musik ausgeartet sei. Hohes Bußgeld droht Der Eigentümer der Wohnung wurde wegen eines Verstoßes gegen Artikel 32 der Lärm- und Vibrationsschutzverordnung der Stadt Palma zur Anzeige gebracht. Diese Verordnung sieht bei derartigen Vergehen eine Geldstrafe von bis zu 600 Euro vor. Die Stadtverwaltung von Palma weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die Einhaltung der Ruhezeiten essenziell für das Zusammenleben in Wohngebieten ist. Anwohner in der Nähe von Feierlichkeiten oder privaten Veranstaltungen werden dazu aufgerufen, Störungen umgehend der Polizei zu melden.