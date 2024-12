Ein internationales Segelteam mit einer mallorquinischen Seglerin an Bord hat den Atlantik in neuer Rekordzeit überquert. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, legte der Maxikatamaran Víctoria die Route Palos de la Frontera-San Salvador in 9 Tagen, 17 Stunden, 41 Minuten und 41 Sekunden zurück.

Der Katamaran mit Steuermann Álex Pella hielt sich exakt an die historische Route, die der Entdecker Christoph Kolumbus auf seiner ersteN Überfahrt 1492 nach "Indien" eingeschlagen hatte. Beide Seemänner erreichten auf der anderen Seite des Atlantiks somit zunächst die Bahamas – mit dem Unterschied, dass sich Kolumbus vor rund 500 Jahren anfangs irrtümlich am Ziel seiner Träume wähnte. Der Rest ist Geschichte.

Mit an Bord der illustren siebenköpfige Crew war die aus Mallorca stammende Seglerin Pilar Casares vom Real Club Náutico del Port de Pollença. Das Team verbesserte den bisherigen Zeitrekord des Mapfre-Teams aus dem Volvo Ocean Race um mehr als einen ganzen Tag. Der technisch hochgerüstete Katamaran ist Kennern zufolge ein Meisterwerk der maritimen Ingenieurskunst: Mit einer Länge von 33,50 Metern, einer Breite von 17,50 Metern und einem 42,60 Meter hohen Mast gilt die Victoria als Paradebeispiel moderner Segelarchitektur. Zur Einordnung dieser Leistung: Christoph Kolumbus benötigte für dieselbe historische Route im Jahr etwa 33 Tage. Die Mallorquinerin und ihre Teamkollegen legten die Strecke nun in etwas mehr als einem Viertel der ursprünglichen Reisezeit zurück. Freilich, die Santa María und die Víctoria lassen sich nur mit viel Phanstasie vergleichen. An Bord des Hightech-Katamarans waren neben Kapitän Pella und der Mallorquinerin Casares die Segler Lalou Roucayrol (Frankreich), Alejandro Cantero, Alberto Muñoz, Pablo Santurde und Manuel Maqueda. Auf ihren frisch ersegelten Lorbeeren will sich die Crew jedoch nicht ausruhen. Der Zeitung zufolge plant sie bereits ihr nächstes großes Projekt: Eine komplette Weltumumsegelung in westlicher Richtung mit dem Ziel, den prestigeträchtigen Wettbewerb Trofeo Oceánico Elcano zu gewinnen. Wieder mit von der Partie: Pilar Casares aus Pollença.