Ein fröhlich, besinnliches Miteinander wurde am Samstag, 14. Dezember, rund einhundert deutschen Residenten im Pfarrhaus der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde auf den Balearen geboten. Denn das Pfarrersehepaar Holmfried Braun und Martje Mechels hatte zu einer „Begegnung im Advent” geladen, bei der den Besuchern an Ständen Glühwein, Reibekuchen, Kaffee und Kuchen sowie jede Menge Zeit zum Gespräch geboten wurde.

Ein kulinarisches Highlight des Events, das am Vortag des dritten Advents stattfand, war der Standplatz der sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden, an dem Waffeln mit Puderzucker oder wahlweise Sahne verkauft wurden. „Wir sammeln bei dieser Aktion auch Spenden für den Umbau des Pfarrhauses. Wir wohnen im oberen Stock als Pfarrersfamilie. Im Erdgeschoss kann es jedoch manchmal sehr eng werden, wobei vor allem die Männerkochgruppe mehr Platz braucht”, so Pfarrerin Martje Mechels am geschmückten Weihnachtsbaum am Swimmingpool des Pastorenhauses.

Im Garten des Hauses hatte der aus Syrien stammende Maler Tammam Kijac Mohammad (Instagram: _itsmetam_) seine Kunstwerke ausgestellt, und der katholische Kreativkreis Sterntaler bot Selbstgestricktes an. Darüber hinaus konnten die Gäste weitere Leckereien wie selbstgemachte, vegane Marmelade oder selbstgebrannten Kräuterschnaps kaufen. Wer es lieber deftiger mochte, konnte seinen Hunger mit einer Bratwurst im Brötchen stillen und dabei der vom „Winterpfarrer” Joachim Zirkler vorgetragenen Fabel lauschen.

Besondere Beachtung fand dabei der Stand des Gefängnisbesuchsdienstes. Hier verkauften Dana Bachmann und Cati Valles-pir selbstgeschnitzte Produkte und Kunst von deutschen Gefängnisinsassen in Palma. „Wir haben vor allem einen Künstler im Gefängnis, der vor drei Jahren mit dem Malen angefangen hat. Er gestaltet die Bilder aus seiner Seele heraus. Es gibt eine von ihm entworfene Serie mit fünf verschiedenen Weihnachts-Symbolen auf Postkarten, eine weitere handelt von Mallorca-Motiven”, so Cati Vallespir gegenüber MM. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden deutsche Weihnachtslieder und das spanische „Feliz Navidad” gesungen.