An Heiligabend haben Spaziergänger in der Nähe der Ortschaft Felanitx im Südosten Mallorcas eine Frauenleiche gefunden. Der leblose Körper wurde nach Angaben der Guardia Civil gegen 14.30 Uhr in einem Waldgebiet am Stadtrand entdeckt.

Hundebesitzer hätten während ihres Spaziergangs einen verdächtigen Gegenstand hinter Büschen abseits des Weges bemerkt. Ihre Hunde hätten sie schließlich zu dem Leichnam geführt. Ähnliche Nachrichten Deutsche Mallorca-Residenten tot auf dem spanischen Festland aufgefunden Mehr ähnliche Nachrichten Nach Informationen der Online-Zeitung "Crónica Balear" gehen die Ermittler davon aus, dass die Tote bereits längere Zeit an dem abgelegenen Fundort gelegen haben könnte. Das Gelände befindet sich in einem unbewohnten Naturgebiet. Wie die Frau dorthin gelangte und unter welchen Umständen sie zu Tode kam, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die örtliche Polizei und die Guardia Civil sperrten das Gebiet nach dem Leichenfund weiträumig ab. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, auch ein Gerichtsmediziner wurde hinzugezogen. Die Beamten prüfen nun einen möglichen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus dem zurückliegenden Sommer. Damals verschwand in Felanitx eine Frau mittleren Alters. Ein Abgleich mit der Vermisstendatenbank der Insel sei eingeleitet worden.