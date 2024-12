In Palma de Mallorca gibt es eine Straße, die "Carrer del Perill", also Straße der Gefahr, heißt. Die Einbahnstraße befindet sich im Stadtteil Portopi in der Nähe des allgemein bekannten großen Einkaufszentrums und Anwohner sowie Experten rätseln seit fast ewigen Zeiten, warum sie so heißt wie sie heißt.

Selbst versierte Inselhistoriker wie Gaspar Valero oder Gabriel Bibiloni, die von der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" intensiv ins Gebet genommen wurden, konnten keine klaren Antworten geben. Es wird spekuliert, dass der kuriose Name etwas mit dem in der Nähe befindlichen Sturzbach "Mal Pas" zu tun hat, der in der vergangenen Jahrhunderten mehrfach über die Ufer trat. Auch die Tatsache, dass in der Gegend immer mal wieder Piraten anlandeten, könnte die alten Palmesaner dazu veranlasst haben, der kurzen und abschüssigen Straße diesen Namen zu geben. Es ist auch möglich, dass einfach eine fehlerhafte Übersetzung an allem schuld ist. In Portopi findet sich ein Teil des Hafens von Palma. Früher wurde dieser nicht durch die Mole Dic Oest geschützt. Auch hier könnte der Ursprung für den Namen liegen. Heute liegen dort Boote der Guardia Civil und gelegentlich Militärschiffe.