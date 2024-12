Am Montagnachmittag hat im Zentrum von Palma de Mallorca eine Wohnung im dritten Stockwerk eines Wohngebäudes gebrannt. Die Flammen loderten auf die Straße hinaus und zerstörten die Fenster des Appartements. Die Feuerwehr evakuierte vorsorglich einen Teil der Etage. Fünf Bewohner wurden mit leichten leichten Rauchvergiftungen und Angstattacken noch vor Ort medizinisch behandelt.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Nach dem Feueralarm trafen schnell Einsatzkräfte der Lokalpolizei von Palma ein, der Nationalpolizei, der Feuerwehr von Palma und des ambulanten Rettungsdienstes SAMU-061. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass aus einem der Fenster des Hauses starker Rauch aufstieg, begleitet von Glas, das aufgrund der hohen Temperaturen explodierte. Glücklicherweise gelang es den Bewohnern des Hauses, sich ins Freie zu retten, bevor das Feuer auf den Rest des Hauses übergreifen konnte.

Die ersten, die das Haus betraten, war die Einheit für Sofortmaßnahmen der Lokalpolizei, die mit ihren individuellen Atemschutzgeräten den Brandherd erreichte und die ersten Evakuierungen durchführte. Als Vorsichtsmaßnahme evakuierte Feuerwehr einen Teil des dritten Stocks und bat die übrigen Bewohner des Gebäudes, sich bei geschlossenen Türen und Fenstern in ihren Wohnungen einzuschließen, um das Einatmen des giftigen Rauchs zu vermeiden. Innerhalb weniger Minuten gelang es den Löschteams, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Das Feuer war in der Wohnung einiger junger Leute ausgebrochen, die unverletzt entkommen konnten, aber nicht aufhörten, zu weinen, als ihr Appartement in Flammen aufging. Mehrere Passanten und Ladenbesitzer in der Umgebung versuchten, sie zu trösten.

Wenige Tage zuvor, am zurückliegenden Donnerstag, sorgte ein brennendes Auto für einen Einsatz der Feuerwehr von Palma: Im Stadtteil Nou Llevant drang aus einem kleinen Fahrzeug dichter Qualm, bevor es Feuer fing. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stieg bereits eine meterhohe Rauchsäule über dem Wagen in den Himmel. Letztendlich konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Mehr Informationen liefert dieser Artikel.