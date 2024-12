Ein erschreckender Vorfall hat sich am Mittwochabend in Palmas Stadtteil Pere Garau ereignet: Ein 18-jähriger Algerier wurde festgenommen, nachdem er einen Supermarktverkäufer brutal angegriffen hatte. Der Grund für die Gewalttat: ein gestohlener Energydrink im Wert von weniger als zwei Euro.

Der Jugendliche betrat kurz vor Ladenschluss gemeinsam mit zwei Begleitern ein kleines Lebensmittelgeschäft. Während seine Begleiter Bier kauften und bezahlten, steckte der 18-Jährige nach Angaben des Verkäufers einen Energydrink der Marke Monster unter seine Jacke. Als der Verkäufer ihn aufforderte, den Drink zu bezahlen, ignorierte der junge Mann die Ermahnung und wollte das Geschäft verlassen.

Der Angestellte folgte ihm nach draußen, um den Diebstahl zu verhindern. Doch statt einzulenken, ging der Jugendliche plötzlich auf ihn los. Er schlug und trat so lange auf den Verkäufer ein, bis dieser bewusstlos am Boden liegen blieb. Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, eilten dem Verletzten zur Hilfe und alarmierten die Polizei.

Polizei kann Angreifer aufgreifen

Eine Streife der Nationalpolizei konnte den Verdächtigen nach einer kurzen Suche in der Umgebung aufgreifen. Auf die Frage nach seinem Verhalten entgegnete der 18-Jährige lediglich: „Ich habe Durst.“ Die Beamten nahmen ihn daraufhin wegen des Verdachts auf Raub mit Gewalt fest.

Der verletzte Verkäufer wurde vor Ort medizinisch behandelt und später ins Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, teilte die Polizei mit. Der Vorfall hat in der Nachbarschaft für Entsetzen gesorgt. "So etwas wegen eines Getränks? Das ist schockierend", äußerte sich eine Anwohnerin. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.