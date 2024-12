Millionär für 85 Sekunden: Ein Kandidat der spanischen TV-Spielshow "Pasapalabra" hat den Jackpot der Sendung wegen einer Mallorca-Frage verpasst. In der finalen Runde des Fernseh-Quizzes wurde dem Madrilenen Manu Pascual die Frage nach der Gemeinde auf der Balearen-Insel gestellt, in der sich das modernistische Kunstmuseum Can Prunera befindet. Puscual kannte die Antwort, Sóller im Tramuntana-Gebirge, nicht. Bis dahin hatte er 1.036.000 Euro angesammelt.

"Pasapalabra" wird seit Sommer 2000 ausgestrahlt. In der Show duellieren sich zwei Kandidaten jeweils in Teams mit Berühmtheiten in fünf Spielrunden. Die korrekte Antwort eines Teams addiert Sekunden zu jenen 85 hinzu, die in der letzten Runde ("Rosco") zur Verfügung stehen. Die Spiele umfassen Sachfragen, ein Musikquiz, ein Kreuzworträtsel und eine Gedächtnisprobe. Im Rosco besteht die Herausforderung darin, zu jedem Buchstaben des Alphabets eine Frage zu beantworten.

Der Kandidat Manu Pascual hatte mehr als 100 aufeinanderfolgende Sendungen gespielt und war so bereits zu einer Legende der Serie geworden. In der vergangenen Woche schaffte er es, bis auf die Buchstaben "Y" und "S" alle richtigen Antworten zu nennen. Das "S" stand für Sóller an der Westküste von Mallorca als Heimat für das modernistische Kunstmuseum Can Prunera.

Can Prunera wurde zwischen 1909 und 1911 im Auftrag des Geschäftsmanns Joan Magraner erbaut. Jahrzehnte später verkaufte die Familie das Anwesen an die Eisenbahngesellschaft von Sóller, die über die Stiftung "Zug der Kunst" im Jahr 2009 das Kunstmuseum mit einer hauptsächlich zeitgenössischen Sammlung eröffnete. Seitdem beherbergt dieses imposante Haus Werke von Künstlern wie Joan Miró, Picasso und Santiago Calatrava.

Über das Museum hinaus sorgen seine Lage zwischen Bergen und Meer, umgeben von grünen Wäldern und üppigen Gärten, für die Attraktivität von Sóller. Zudem liegt nur wenige Kilometer entfernt der Hafen von Sóller mit seinen beeindruckenden Stränden und zahlreichen typisch mallorquinischen Restaurants, die einen perfekten Tag am Mittelmeer abrunden. Aus diesen Gründen wurde die Gemeinde im November von der mallorquinischen Bevölkerung zum schönsten Dorf der Insel gewählt.