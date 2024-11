Kürzlich veröffentlichte das renommierte US-Magazin National Geographic eine Rangliste der schönsten Dörfer auf den Balearen und in ganz Spanien. Dabei wurde Pollença auf Mallorca als beliebtester Ort des Archipels und auf Platz 19 der spanischen Dörfer eingestuft. Nun jedoch hatte die mallorquinische Bevölkerung selbst die Gelegenheit, ihren Favoriten zu küren. Zur Wahl standen vier malerische Dörfer, die alle im oder am berühmten Tramuntana-Gebirge liegen.

Der Sieger dieser Umfrage: Sóller. Laut den Inselbewohnern ist es das schönste Dorf Mallorcas. Die Lage von Sóller zwischen Bergen und Meer, umgeben von grünen Wäldern und üppigen Gärten, macht diesen Ort besonders attraktiv. Zudem liegt nur wenige Kilometer entfernt der Hafen von Sóller mit seinen beeindruckenden Stränden und zahlreichen typisch mallorquinischen Restaurants, die einen perfekten Tag am Mittelmeer abrunden.

Auf den zweiten Platz wurde das charmante Valldemossa gewählt, das in sozialen Medien und Online-Reiseführern als eine der Top-Sehenswürdigkeiten Mallorcas gilt. Pollença, das bereits von National Geographic hervorgehoben wurde, erreichte in der Umfrage Platz drei. Mit seinen atemberaubenden Ausblicken und der lebendigen Geschichte, die in den verwinkelten Gassen der Altstadt spürbar wird, zieht es zahlreiche Besucher an.

Den vierten Platz belegte Fornalutx, das für seine kopfsteingepflasterten Straßen und blumengeschmückten, traditionellen Häuser bekannt ist. Vor einigen Jahren wurde es von der Vereinigung der schönsten Dörfer Spaniens ausgezeichnet und gilt seither als beliebtes Ziel für Naturliebhaber und Ruhesuchende.

Dank der Beliebtheit von Sóller und dem milden Herbstwetter ist der Ort derzeit auch nach der Hauptsaison noch gut besucht. „Es sind sehr viele Touristen da“, berichtet eine deutsche Anwohnerin, die seit Jahren in Port de Sóller lebt und in einem Hotel vor Ort arbeitet. Die Kombination aus mediterranem Klima und malerischen Dörfern macht Mallorca zu jeder Jahreszeit zu einem beliebten Reiseziel. Mehr Informationen finden Sie hier.