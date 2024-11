Die renommierte US-amerikanische Geografie-Zeitschrift National Geographic hat eine Rangliste veröffentlicht, die Pollença im Norden von Mallorca als schönstes Dorf der Balearen auszeichnet. Gleichzeitig bewertet das Magazin die Gemeinde als 19. schönstes Dorf Spaniens. In der Vergangenheit wurden mallorquinische Dörfer wie Fornalutx, Valldemossa oder Alcúdia für die schönsten gehalten.

Pollença wurde bereits in der Römerzeit gegründet und hat sich sein Wesen über die Jahrhunderte hinweg bewahrt. Hier findet man für die Insel typische Winkel und Sitten. Die Altstadt mit ihren gepflasterten Straßen und Steinfassaden bietet einen Spaziergang durch die Geschichte, bei dem sich mittelalterliche Gebäude und elegante Herrenhäuser abwechseln. Das Herz von Pollença, die Plaça Major, ist ein lebendiger Treffpunkt, umgeben von Cafés und Restaurants, die dazu einladen, die lokale Gastronomie zu genießen und dabei die Kirche Nuestra Señora de los Ángeles zu bewundern, ein architektonisches Juwel aus dem 13. Jahrhundert.

Eine der großen Attraktionen von Pollença ist der Kalvarienhügel mit einer Treppe von 365 Stufen. Diese führt entlang einer doppelten Reihe von Zypressen zu einer kleinen Kapelle hinauf, von der aus man einen spektakulären Panoramablick auf das Dorf und die umliegenden Berge hat. Der Aufstieg ist zwar anspruchsvoll, aber wer ihn meistert, wird mit einem der besten Ausblicke der Insel belohnt.

In der Umgebung von Pollença bietet die Natur eine abwechslungsreiche und bezaubernde Landschaft, ideal für Wander- und Radfahrbegeisterte. Das Tramuntana-Gebirge, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, grenzt an die Gemeinde und bietet malerische Routen, auf denen man versteckte Buchten und imposante Berge entdecken kann. In der Nähe befinden sich die Strände der Cala Sant Vicenç und das Kap von Formentor, ideale Orte zum Entspannen und Genießen des Mittelmeers.

Das Magazin National Geographic wurde im Jahr 1888 gegründet. Die Themen seiner Artikel betreffen im Allgemeinen Geografie, Geschichte, Natur, Wissenschaft und Weltkultur. Die Zeitschrift hat weltweit viele nationale Ableger. Gemeinsam mit der Ausgabe in den Vereinigten Staaten lag die Gesamtauflage Ende Juni dieses Jahres bei rund 1,7 Millionen Exemplaren. Im zurückliegenden April hatte der Instagram-Account von National Geographic 283 Millionen Follower, die drittgrößte Anhängerschaft aller Accounts, die nicht einem einzelnen Prominenten gehören.