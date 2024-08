Abseits des Trubels der großen Städte ziehen die kleinen Dörfer auf Mallorca immer mehr Touristen an. Besonders in den letzten Jahren ist der Trend gewachsen, die ländliche und authentische Atmosphäre dieser Orte zu genießen. Laut dem Buchungsportal Holidu gehören einige der kleinsten Gemeinden der Insel zu den beliebtesten Zielen im Netz.

Der September gilt als idealer Monat, um Mallorca zu besuchen, da der Tourismus abnimmt und die Preise für Unterkünfte fallen. Derzeit liegt der durchschnittliche Preis für Ferienunterkünfte auf Mallorca nach Angaben von Holidu bei 274 Euro pro Nacht, was einem Rückgang von 24 Prozent gegenüber August entspricht. Ländliche Unterkünfte gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung und machen über 20 Prozent der Buchungen aus.

Holidu, eines der führenden Portale für Ferienhausbuchungen in Europa, hat ein Ranking der mallorquinischen Dörfer mit weniger als 5000 Einwohnern erstellt, die in den sozialen Netzwerken am meisten gesucht werden. Insgesamt wurden 26 Gemeinden untersucht, und hier sind die Top 5 der attraktivsten Reiseziele:

Valldemossa, Mallorca | 1.440 Suchanfragen/Monat

Valldemossa führt die Liste mit 1.440 Suchanfragen pro Monat an. Das bezaubernde Dorf in der Serra de Tramuntana ist bekannt für seine Kartause und als Winterzufluchtsort des Komponisten Frédéric Chopin und der Schriftstellerin George Sand. Seine gepflasterten Straßen und die ruhige Atmosphäre machen es zu einem Muss für jeden Besucher. Der durchschnittliche Preis für eine Ferienunterkunft beträgt 308 Euro pro Nacht.

Fornalutx, Mallorca | 410 Suchanfragen/Monat

Mit 679 Einwohnern belegt Fornalutx den zweiten Platz mit 410 Suchanfragen pro Monat. Als eines der schönsten Dörfer Spaniens bekannt, beeindruckt es mit seinen Steinhäusern und spektakulären Blicken auf das Sóller-Tal. Der durchschnittliche Preis pro Nacht in einer Ferienunterkunft beträgt hier 278 Euro.

Petra, Mallorca | 290 Suchanfragen/Monat

Petra, mit 2942 Einwohnern und 290 Suchanfragen pro Monat, nimmt den dritten Platz ein. Das Dorf ist berühmt als Geburtsort des Missionars Fray Junípero Serra, der in Kalifornien Missionen gründete. Es bietet ein reiches kulturelles Erbe und ist ein ideales Ziel für Geschichtsliebhaber, mit einem durchschnittlichen Preis von 296 Euro pro Nacht.

Banyalbufar, Mallorca | 110 Suchanfragen/Monat

Banyalbufar, mit 110 Suchanfragen pro Monat, belegt den vierten Platz. Das kleine Küstendorf an den Hängen der Serra de Tramuntana, mit nur 523 Einwohnern, ist bekannt für seine terrassierten Felder und spektakulären Sonnenuntergänge. Der durchschnittliche Preis für eine Übernachtung liegt bei 342 Euro.

Die Analyse von Holidu basiert auf Daten der Website Semrush, die das durchschnittliche monatliche Suchvolumen bei Google in den letzten 12 Monaten untersuchte. Kriterien wie "was tun in" und "was sehen in" zusammen mit dem Namen jeder Gemeinde wurden analysiert, um das Ranking der meistgesuchten kleinen Dörfer auf Mallorca zu erstellen.