Ein faszinierendes Schauspiel am Hafen von Andratx hat kürzlich sowohl Einheimische als auch Touristen auf Mallorca in Staunen versetzt. Eine riesige Möwenkolonie folgte einem Fischerboot, das mit einer vollen Ausbeute an frischem Fisch unterwegs war. Doch hinter diesem beeindruckenden Bild steckt eine interessante Erklärung, die alles andere als zufällig ist.

Jeden Tag, wenn die Fischerboote auslaufen, versammeln sich die Möwen in großen Schwärmen rund um die Schiffe. Die Vögel sind nicht nur aus Neugierde unterwegs – sie sind auf der Jagd nach Fischen und Meeresfrüchten, die die Fischer über Bord werfen, insbesondere wenn sie ihre Fahrt in den Hafen zurück antreten. Dieser faszinierende Instinkt der Möwen, den man oft entlang der Küsten Mallorcas beobachten kann, wurde in einer Studie von Wissenschaftlern des Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) genauer unter die Lupe genommen. In ihrer Forschung, die in der Fachzeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, stellten die Experten fest, dass die Möwen die Fischerboote hauptsächlich von Montag bis Freitag verfolgen. An diesen Tagen sind die Boote unterwegs, um zu fischen, und die Vögel wissen, dass sie so ihre Nahrung sichern können. Das Verhalten der Möwen geht jedoch noch weiter: Während der Woche lernen sie die besten Fanggebiete der Fischer kennen und wissen genau, wo sie an den Wochenenden hinfliegen müssen, um sich zu ernähren, wenn keine Boote mehr auf dem Meer sind. Um den Möwen den Zugriff auf ihre Fangbeute zu erschweren, haben einige Fischer mittlerweile spezielle Gerätschaften an ihren Booten installiert – sogenannte Möwenvertreiber. Diese Vorrichtungen verhindern nicht nur, dass sich die Vögel auf den Schiffen niederlassen, sondern schützen auch die empfindlichen Bootsbauten vor den aggressiven, korrosiven Exkrementen der Möwen.