Die Fluggesellschaft Air Europa hat jüngst die Werbekampagne "Time to Fly" lanciert. Im Rahmen dieser bietet das Unternehmen Flüge ab 19 Euro pro Strecke an. Die günstigsten Verbindungen bestehen für innerspanische Überführungen von und nach Mallorca. Dabei gelten besondere Bedingungen.

Zum Beispiel ruft Air Europa für Hin- und Rückflüge von Ibiza nach Mallorca Mitte Januar einen Preis ab 21 Euro pro Strecke in der Economy-Klasse auf. Vorsicht: In diesem Fall finden beide Flüge am selben Tag statt und bei der Probebuchung stellte sich eine Gesamtsumme von rund 85 Euro heraus. Die finalen Preise können also deutlich höher als die vermarkteten liegen.

Es geht auch günstiger

Andere Verbindungen sind von Mallorca nach Alicante und zurück Mitte/Ende Januar ab 24 Euro zu haben. Ein ähnlicher Preis ergibt sich auch für eine Reise von Mallorca nach Valencia und zurück im Januar und Februar: Final rund 38 Euro.

Alternative spanische Reiseziele für nationale Flüge sind beispielsweise Barcelona, Bilbao oder Madrid. Darüber hinaus werden aus Spanien europaweit etwa Paris, London und Mailand sowie in Nordafrika Marrakesch angeflogen. Unter den interkontinentalen Destinationen finden sich New York, Havanna oder Sao Paulo. Aus Deutschland wird Mallorca im Rahmen der Aktion "Time to Fly" auf direktem Weg nicht angeflogen.

Das Kleingedruckte

Alle Angebote müssen bis 19. Januar gebucht werden und die Kurzstrecken-Flüge und die innereuropäischen bis 12. Juni angetreten werden. Bei Langstrecken-Verbindungen haben Kunden größtenteils Zeit bis 30. November. Von "Time to Fly" sind die Reiseziele Athen und Tunis ausgeschlossen. Als Reisegepäck werden zwei Handstücke – ein Koffer sowie eine Tasche – akzeptiert.

Air Europa wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz auf Mallorca in Llucmayor. Sie ist die drittgrößte Fluggesellschaft Spaniens. Die Flotte aus Maschinen des Typs Boeing 737 und 787 bedient rund 70 Ziele weltweit, in Deutschland die Standorte Frankfurt und München.