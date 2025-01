Unruhe statt Feierlaune: Nur wenige Minuten vor Mitternacht am Silvesterabend sorgte ein bewaffneter Mann vor einem Hotel an der Plaza Madrid in Palmade Mallorca für einen Großeinsatz der Polizei. Augenzeugen meldeten, dass der offensichtlich alkoholisierte Mann mit einem großen Messer die Gäste des Hotels bedrohte.

Eine Polizeistreife der Spezialeinheit für schnelle Einsätze wurde sofort entsandt und fand den mutmaßlichen Täter wenig später auf einer Bank unweit des Hotels. Der Mann wirkte verwirrt und aggressiv, entsprach jedoch exakt den Beschreibungen der Zeugen. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten ein Messer mit einer etwa 20 Zentimeter langen Klinge, das der 41-Jährige in seinem Strumpf versteckt hatte. Ähnliche Nachrichten Polizei löst illegale Riesen-Party in Palma de Mallorcas “Barrio” Camp Redó auf Als die Polizisten den Verdächtigen ansprachen, eskalierte die Situation weiter. Der Mann begann, die Beamten zu bedrohen und wurde so aggressiv, dass er gefesselt werden musste, um Verletzungen zu verhindern. Die Beamten brachten ihn schließlich in Gewahrsam. „Es hätte jederzeit schlimmer ausgehen können“, sagte ein Sprecher der Polizei nach dem Vorfall. Der Mann, ein spanischer Staatsbürger, wurde wegen Bedrohung und des versuchten Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Zusätzlich leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur öffentlichen Sicherheit ein, da er das Messer auf einschüchternde Weise geführt hatte. Dieses Vergehen könnte ihm eine hohe Geldstrafe einbringen – bis zu 30.000 Euro. Am Neujahrsmorgen wurde der Mann mit der Auflage entlassen, bei einer Vorladung vor Gericht zu erscheinen. Der Vorfall, der den Jahreswechsel für viele Hotelgäste und die Polizei in Palma überschattete, sorgt nun für strafrechtliche Konsequenzen.